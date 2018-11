Mayovej dohodu o brexite podporil guvernér britskej centrálnej banky

Na snímke Mark Carney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. novembra (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England - BoE) Mark Carney podporil dohodu o brexite, ktorú dosiahla premiérka Theresa Mayová. Dodal, že prípadné vystúpenie z Európskej únie (EÚ) bez prechodného obdobia by bolo podobné ropnému šoku zo 70. rokov minulého storočia.povedal Carney poslancom.Dohoda o brexite, ktorú vyjednala premiérka Mayová, narazila v jej Konzervatívnej strane na tvrdý odpor, takže možno nezíska dostatočnú podporu v parlamente.Carney rozhneval mnohých euroskeptikov pred hlasovaním o brexite v roku 2016, keď varoval, že odchod z EÚ bude mať výrazný negatívny vplyv na ekonomiku. V utorok povedal, že tvrdý brexit budepre britskú ekonomiku.Upozornil, že by nastala veľmi neobvyklá situácia, keďže je ojedinelé, aby v rozvinutých ekonomikách prichádzalo k rozsiahlym šokom na strane dodávok. Dodal, že na hľadanie analógie by sme sa museli vrátiť až do 70. rokov minulého storočia, keď ropné embargo kartelu OPEC spôsobilo prudký nárast cien čierneho zlata a stiahlo západné ekonomiky do hlbokej recesie.Carney tiež upozornil, že BoE má obmedzené možnosti, čo môže urobiť v prípade tvrdého brexitu, aby vykompenzovala prepad dopytu a zabezpečila, že banky výrazne neobmedzia úverovanie.