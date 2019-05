Eurobarometer: Väčšina obyvateľov EÚ je presvedčená o jej prínosoch

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Brusel 18. mája (TASR) - Väčšina obyvateľov členských krajín Európskej únie je presvedčená, že členstvo v EÚ je pre ich krajiny prínosom, uvádza sa vo výsledkoch prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil vo februári a v marci 2019. Prieskum však takisto zistil, že až 50 percent obyvateľov si myslí, že situácia v EÚ a ani v ich krajine sa nevyvíja správnym smerom.Prieskum Eurobarometer sa zaoberá verejnou mienkou. Údaje zaznamenáva prostredníctvom krátkych rozhovorov na vzorke približne 26-27 tisíc občanov členských krajín EÚ.povedal Philipp Schulmeister z riaditeľstva EP pre komunikáciu, ktorý v apríli účastníkov seminára Európskeho parlamentu v Bruseli oboznámil s výsledkami prieskumu.Podľa výsledkov 68 percent občanov z 27 členských krajín uviedlo, že členstvo v EÚ je pre ich krajinu prínosom. Tento názor podľa prieskumu zdieľa aj väčšina občanov v jednotlivých členských krajinách okrem Talianska.povedal Schulmeister a dodal, že to naznačuje stabilnú podporu EÚ.pripomenul a dodal, že od obdobia finančnej krízy hodnoty týchto ukazovateľov stúpajú.konštatoval.Viac ako dve tretiny (68%) občanov by podporili zotrvanie svojej krajiny v EÚ v prípade referenda o odchode; 14 percent by hlasovalo za odchod a 18 percent občanov si nebolo istých výberom.Občania žiadnej z 28 členských krajín neprejavili chuť odísť z EÚ, dokonca ani v Británii, čo je podľa Schulmeistera takisto relatívne stabilný ukazovateľ.Najsilnejšiu podporu malo zotrvanie v EÚ v Holandsku (86%) a najslabšiu v Spojenom kráľovstve (45%) a v Českej republike (47%). Na Slovensku by zotrvanie v únii podporilo 69% občanov a 11 percent by hlasovalo za odchod.Schulmeister však upozornil, že aj napriek relatívne stabilnej podpore EÚ až 50 percent občanov nie je presvedčených o správnosti jej smerovania.povedal.Prieskum sa takisto snažil zistiť, ktorým témam by sa podľa občanov EÚ malo venovať počas kampane pred voľbami do EP najviac priestoru s cieľom presvedčiť ich, aby išli voliť.Najviac ľudí (55%) by k volebným urnám pritiahla ekonomika a hospodársky rast (50%) a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (48%). Záujem o boj proti klimatickým zmenám a ochranu životného prostredia narastá, zatiaľ čo migrácia a boj proti terorizmu podporu strácajú.povedal Schulmeister.Záujem občanov o jednotlivé témy sa podľa Schulmeistera mení aj v rámci jednotlivých členských krajín.Za hlavný dôvod volebnej účasti 44 percent respondentov uviedlo, že "je to ich občianska povinnosť". Jedna tretina oprávnených voličov z radov občanov podľa výsledkov prieskumu zvažuje, že sa na voľbách nezúčastní. Hlavným dôvodom je presvedčenie, že ich hlas nič nezmení.