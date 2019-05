J. Božik: Často nedoceňujeme význam Milana Rastislava Štefánika

Na snímke portrét generála M. R. Štefánika. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 18. mája (TASR) - Milan Rastislav Štefánik je asi najväčším Slovákom. Napriek tomu Slováci často nedoceňujú jeho význam. Myslí si to predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jozef Božik.uviedol pre TASR Božik.Štefánik podľa neho toho dokázal veľmi veľa, myslí si však, že my Slováci často nedoceňujeme jeho význam.ozrejmil.Predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika mrzí, že sa Štefánik nemal šancu zapojiť do budovania 1. Československej republiky, pričom na to, aby vôbec vznikla a mala podporu veľmocí, sveta, urobil veľmi veľa.skonštatoval.Štefánik pre Božika znamená veľmi veľa, aj keď ho vníma ako trochu nedoceneného.ozrejmil.dodal Božik.