Eurofer: Clá USA spôsobili nárast dovozu ocele do EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. októbra (TASR) - Dovoz ocele do Európy sa prudko zvýšil v dôsledku ciel zavedených Spojenými štátmi, a to predovšetkým z Turecka. Tento vývoj ohrozuje európskych oceliarov, keďže rast dopytu v Európe sa spomaľuje, uviedol európsky oceliarsky zväz Eurofer.Eurofer vo svojej štvrťročnej správe uviedol, že zjavná spotreba ocele v Európskej únii (EÚ), ktorá odráža dodávky na trh, tento rok stúpne o 2,2 % a v roku 2019 o 1,1 %.Americký prezident Donald Trump zaviedol od 23. marca clo vo výške 25 % na dovoz ocele z väčšiny krajín, potom 1. júna na zoznam krajín, ktoré platia clo, pridal Kanadu, Mexiko a EÚ a v auguste zdvojnásobil clo na 50 % na import ocele z Turecka.Obchodný riaditeľ Euroferu Karl Tachelet povedal, že clá Spojených štátov spôsobili prudký nárast cien ocele v USA približne o 40 %, čo znamená, že európski výrobcovia tam ešte stále dokážu predať nejakú oceľ.dodal.Clá doteraz spôsobili predovšetkým to, že oceľ, ktorá by inak smerovala do USA, bola presmerovaná do Európy.Oceľ z Turecka, na ktorú platí pri dovoze clo vo výške 50 %, je už v USA nepredajná. Navyše domáci dopyt sa spomaľuje, takže je viac tureckej ocele na predaj.uviedol šéf ekonomických štúdií Euroferu Jeroen Vermeij. Rusko, ktoré je tradičným exportérom ocele do Turecka, teraz tiež potrebuje odbytište pre svoju produkciu.Spotreba ocele v EÚ v 3. kvartáli vzrástla len o 0,6 %, pričom import vyskočil o 10 %. Na dovoz aktuálne pripadá až 25 % trhu v EÚ. Najprudšie sa zvýšil import z Turecka a Ruska - o 57 %, respektíve o 56 %.