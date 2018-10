Paríž kvôli vražde novinára možno pristúpi k sankciám voči Rijádu

Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzsko uvalí sankcie na Saudskú Arábiu v prípade, že sa jasne preukáže, že je zodpovedná za vraždu novinára Džamála Chášukdžího na svojom konzuláte v Istanbule. Novinárom v Paríži to v stredu povedal hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux, ktorého citovala agentúra DPA.K takémuto opatreniu podľa jeho slov Paríž pristúpi, až keď tureckí a saudskoarabskí vyšetrovatelia zistia, že Rijád je skutočne zodpovedný za vraždu a ich závery v tomto smere ešte potvrdia francúzske tajné služby. Kauza však podľa Griveauxa "v tomto štádiu" ešte nie je.Griveaux zároveň naznačil, že možné sankcie sa vôbec nemusia týkať zákazu predaja zbraní, teda odvetvia, v rámci ktorého je Rijád jedným z najväčších zákazníkov Paríža. V tejto súvislosti vyjadril prekvapenie nad tým, že sa diskusia o sankciách voči Saudskej Arábii zamerala práve na predaj zbraní, keďže podľa neho ide o "omnoho širšiu otázku".Saudská Arábia najskôr popierala, že by niečo vedela o zmiznutí novinára. Potom tvrdila, že Chášukdžího, píšuceho pre noviny The Washington Post a kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána, zabili 2. októbra pri "bitke" na konzuláte s osobami, ktoré ho mali "povzbudiť" k návratu do vlasti.V nedeľu saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr oficiálne označil zabitie novinára za "vraždu". Saudská Arábia uviedla, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 osôb.Turecké médiá aj tureckí predstavitelia tvrdia, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando.Dva od seba nezávislé zdroje informovali v utorok televíziu Sky News, že sa našli "rozsekané" časti Chášukdžího tela, pričom podľa jedného z týchto zdrojov ich objavili v záhrade domu generálneho konzula. Táto informácia sa však zatiaľ nepotvrdila.Turecká polícia v uplynulých dňoch v snahe zhromaždiť dôkazy v prípade prehľadala saudskoarabský konzulát, rezidenciu generálneho konzula, ako aj vozidlá patriace konzulátu.