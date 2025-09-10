Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

10. septembra 2025

Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský


Tagy: Eurofondy Premiér Slovenskej republiky

Európska ľudová strana (EPP) vyjadrila vážne obavy z netransparentného a klientelistického nakladania s európskymi fondmi na ...



Zdieľať
europoslanci 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) - Európska ľudová strana (EPP) vyjadrila vážne obavy z netransparentného a klientelistického nakladania s európskymi fondmi na Slovensku počas vlády Roberta Fica. Európsky parlament dnes diskutuje o výsledkoch dvoch inšpekčných misií, ktoré sa uskutočnili v máji a júni tohto roka. Poslanci EP počas týchto misií upozornili na možné zneužívanie peňazí daňových poplatníkov.

Reakcia na slová Moniky Beňovej


„Európske peniaze sa vynakladajú netransparentným, klientelistickým a neefektívnym spôsobom. Fico to ignoruje a porušuje základné pravidlá EÚ o transparentnosti a zodpovednosti,“ uviedol poslanec EP Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), hovorca frakcie EPP pre rozpočtovú kontrolu. Dodal, že „tí, ktorí z nich nezákonne profitovali, ich budú musieť vrátiť a čeliť dôkladnému vyšetrovaniu“.

Zdechovský zároveň odmietol tvrdenia slovenskej europoslankyne Moniky Beňovej (Smer), ktorá označila misiu výboru CONT za politizovanú. „Pani Beňová opäť šíri lži, ktoré musím dôrazne vyvrátiť. Bola to štandardná misia nášho výboru, ktorých každý rok vykonávame niekoľko. Na druhej strane, čo nebolo štandardné, boli útoky vládnych úradníkov na našu delegáciu. Tieto útoky odsúdila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola,“ zdôraznil Zdechovský.

EP skúmal Slovensko v dvoch misiách


Poslanec EP Javier Zarzalejos (EPP), ktorý viedol misiu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) do Bratislavy, upozornil na vážne problémy v oblasti právneho štátu na Slovensku. „Na Slovensku sme boli svedkami útokov na sudcov, novinárov a občiansku spoločnosť, svedkami legislatívnych zmien chrániacich Ficových spojencov pred korupciou, zneužívania milostí, rozpustenia protikorupčných jednotiek a zneužitia zrýchlených legislatívnych postupov. EÚ to nesmie tolerovať – ani na Slovensku, ani nikde inde,“ vyhlásil.

Výbory Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu a občianske slobody navštívili Slovensko, aby preskúmali správu európskych fondov a posúdili ohrozenie právneho štátu a demokracie v krajine.


Zdroj: SITA.sk - Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia
<< predchádzajúci článok
V kauze vraždy Daniela Tupého vypovedal len jeden svedok. Kvasnica chce opätovne vypočuť tých, čo odmietli – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 