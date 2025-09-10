|
Streda 10.9.2025
Denník - Správy
10. septembra 2025
Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský
Európska ľudová strana (EPP) vyjadrila vážne obavy z netransparentného a klientelistického nakladania s európskymi fondmi na ...
10.9.2025 (SITA.sk) - Európska ľudová strana (EPP) vyjadrila vážne obavy z netransparentného a klientelistického nakladania s európskymi fondmi na Slovensku počas vlády Roberta Fica. Európsky parlament dnes diskutuje o výsledkoch dvoch inšpekčných misií, ktoré sa uskutočnili v máji a júni tohto roka. Poslanci EP počas týchto misií upozornili na možné zneužívanie peňazí daňových poplatníkov.
„Európske peniaze sa vynakladajú netransparentným, klientelistickým a neefektívnym spôsobom. Fico to ignoruje a porušuje základné pravidlá EÚ o transparentnosti a zodpovednosti,“ uviedol poslanec EP Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), hovorca frakcie EPP pre rozpočtovú kontrolu. Dodal, že „tí, ktorí z nich nezákonne profitovali, ich budú musieť vrátiť a čeliť dôkladnému vyšetrovaniu“.
Zdechovský zároveň odmietol tvrdenia slovenskej europoslankyne Moniky Beňovej (Smer), ktorá označila misiu výboru CONT za politizovanú. „Pani Beňová opäť šíri lži, ktoré musím dôrazne vyvrátiť. Bola to štandardná misia nášho výboru, ktorých každý rok vykonávame niekoľko. Na druhej strane, čo nebolo štandardné, boli útoky vládnych úradníkov na našu delegáciu. Tieto útoky odsúdila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola,“ zdôraznil Zdechovský.
Poslanec EP Javier Zarzalejos (EPP), ktorý viedol misiu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) do Bratislavy, upozornil na vážne problémy v oblasti právneho štátu na Slovensku. „Na Slovensku sme boli svedkami útokov na sudcov, novinárov a občiansku spoločnosť, svedkami legislatívnych zmien chrániacich Ficových spojencov pred korupciou, zneužívania milostí, rozpustenia protikorupčných jednotiek a zneužitia zrýchlených legislatívnych postupov. EÚ to nesmie tolerovať – ani na Slovensku, ani nikde inde,“ vyhlásil.
Výbory Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu a občianske slobody navštívili Slovensko, aby preskúmali správu európskych fondov a posúdili ohrozenie právneho štátu a demokracie v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský © SITA Všetky práva vyhradené.
