|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2025
Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia
Tragická nehoda sa stala v utorok podvečer v okrese Trutnov v severovýchodných Čechách. „Vyhasli pri nej štyri ľudské životy, jedna osoba bola ťažko zranená," uviedla na sieti X česká polícia. ...
Zdieľať
10.9.2025 (SITA.sk) - Tragická nehoda sa stala v utorok podvečer v okrese Trutnov v severovýchodných Čechách. „Vyhasli pri nej štyri ľudské životy, jedna osoba bola ťažko zranená," uviedla na sieti X česká polícia. Informuje o tom web TN.cz.
Záchranné zložky privolal automatický systém e-call nainštalovaný v jednom z havarovaných áut. „Prvé jednotky po príchode zistili, že pri čelnej zrážke vozidiel bolo zranených päť osôb. Niektoré zranené osoby už boli mimo vozidla, jedného z vodičov museli hasiči z vozidla vyslobodiť," uviedli na Facebooku hasiči.
Jedného zraneného dopravil do nemocnice záchranársky vrtuľník. K nehode prileteli dva vrtuľníky. Jeden sa však vracal prázdny, keďže zvyšní štyria pasažieri napriek snahe lekárov, policajtov aj hasičov na mieste zomreli.
Zdroj: SITA.sk - Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
Záchranné zložky privolal automatický systém e-call nainštalovaný v jednom z havarovaných áut. „Prvé jednotky po príchode zistili, že pri čelnej zrážke vozidiel bolo zranených päť osôb. Niektoré zranené osoby už boli mimo vozidla, jedného z vodičov museli hasiči z vozidla vyslobodiť," uviedli na Facebooku hasiči.
Jedného zraneného dopravil do nemocnice záchranársky vrtuľník. K nehode prileteli dva vrtuľníky. Jeden sa však vracal prázdny, keďže zvyšní štyria pasažieri napriek snahe lekárov, policajtov aj hasičov na mieste zomreli.
Zdroj: SITA.sk - Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ficova vláda podľa Karvašovej zmrazila 200 miliónov eur pre regióny, nové pravidlá jej majú zabrániť v podobných krokoch
Ficova vláda podľa Karvašovej zmrazila 200 miliónov eur pre regióny, nové pravidlá jej majú zabrániť v podobných krokoch
<< predchádzajúci článok
Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský
Eurofondy na Slovensku ohrozuje klientelizmus a netransparentnosť, varuje Zdechovský