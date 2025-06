Eurofondy na výstavbu penziónov sú fackou pre poctivých podnikateľov, tvrdí analytik

Penzióny by do kategórie nemali patriť

Deformácia podnikateľského prostredia

5.6.2025 (SITA.sk) - Analytik INESS Martin Vlachynský kritizuje využívanie eurofondov na výstavbu súkromných penziónov, ktoré podľa neho nemajú opodstatnenie v ekonomickej teórii ani v praxi.„Väčšinu ľudí rozhorčila aplikovaná miera drzosti. Priznám sa, že mňa nie. Ja som dostatočne rozhorčený už tým faktom, že európske peniaze je možné legálne používať na výstavbu penziónov,“ uviedol Vlachynský. Podľa neho verejné investície majú zmysel tam, kde trh zlyháva, no súkromný penzión slúžiaci na komerčné ubytovanie turistov do tejto kategórie nepatrí.„Poskytovanie ubytovania nie je high-tech výroba čipov ani neabsorbujú uhlík, nezlepšujú postavenie marginalizovaných skupín, nemajú duálnu funkciu v obrane. Je to úplne štandardné podnikanie, vyžadujúce si nejaký vstupný kapitálik v podobe budovy, či aspoň zariadenia a najmä tvrdú podnikateľskú prácu,“ konštatuje Vlachynský.Upozorňuje, že na Slovensku je viac ako 5 000 oficiálnych ubytovacích zariadení a konkurencia je vysoká. „Poskytovať verejné zdroje v takomto prostredí je fackou všetkým poctivým podnikateľom,“ skonštatoval analytik.Zároveň varuje, že podpora podnikania prostredníctvom dotácií deformuje podnikateľské prostredie a učí podnikateľov spoliehať sa na verejné zdroje namiesto prinášania hodnoty zákazníkom.„Podnikateľ, ktorý svoje úsilie smeruje na splnenie dotačnej výzvy číslo 127 a následnému vypisovaniu pravidelných reportov namiesto prinášania hodnoty zákazníkom, už nie je podnikateľ, ale úradník. A na úradníkoch sa podnikateľské prostredie postaviť nedá,“ zdôrazňuje Vlachynský.Podľa neho by sa v EÚ mala viesť debata o presmerovaní existujúcich zdrojov a nie o zavádzaní nových paneurópskych daní. „Súkromný dom z eurofondov je výsmechom daňovníkom, ale podstatne menej naruší podnikateľské prostredie než legálne financovaný penzión,“ uzatvára Vlachynský.