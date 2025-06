Slovensko na konci roka prekvapilo dramatickým poklesom platobnej neschopnosti

Výrazná odchýlka

4.6.2025 (SITA.sk) - Ekonomiky strednej a východnej Európy sa vlani vrátili k rastu HDP na úrovni 2,6 %, no podľa najnovšej analýzy spoločnosti Coface ani oživenie spôsobené klesajúcou infláciou a rastúcimi reálnymi mzdami nezabránilo rastu insolvencií.„Štvrtý štvrťrok bol však výraznou odchýlkou s pomerne dramatickým poklesom a odvtedy sa platobná neschopnosť na Slovensku pohybuje na nižšej úrovni,“ uviedol vedúci oddelenia upisovania rizík v Coface pre Slovensko a Česko Martin Procházka.Dynamika platobnej neschopnosti firiem bola na Slovensku -3,5 % a počet insolvencií dosiahol 386. Najvýraznejší nárast zaznamenal sektor stavebníctva, no podľa Coface už má najhoršie za sebou a v tomto roku sa očakáva mierne oživenie.V regióne sa počet insolvencií znížil o 9 %, no bez zohľadnenia Maďarska sa počet prípadov platobnej neschopnosti zvýšil o 3 %. „Nárast počtu insolvencií odráža hlbšie štrukturálne problémy a oneskorený vplyv minulých kríz,“ konštatuje regionálny ekonóm Coface Mateusz Dadej.Najväčší rast insolvencií zaznamenalo Slovinsko s rastom o 32,4 %, Lotyšsko o 24,6 %, Estónsko o 10,2 % a Chorvátsko o 7,3 %. Poľsko zaznamenalo 19-percentný nárast, Rumunsko 9,4 %. Naopak, Maďarsko kleslo o 25,5 %, Srbsko o 12,1 % a Bulharsko o 5,7 %. Česko rástlo o 1,9 % a Slovensko kleslo o 3,5 %.Najväčšie prípady insolvencií na Slovensku v roku 2024 zahŕňali firmy Trens, B.T. Transport, Calearo a Pharmos. Pokus o reorganizáciu Korad Radiators zlyhal a bol zmenený na konkurz. Kľúčové odvetvia v regióne, ako doprava, spracovateľský priemysel a stavebníctvo, čelili rastúcim nákladom, slabému dopytu a štrukturálnym problémom.Výhľadovo Coface očakáva v regióne mierne zlepšenie vývoja platobnej neschopnosti, rozhodujúce bude uvoľnenie eurofondov a oživenie spotreby.„Na Slovensku by mal tiež pokračovať klesajúci trend počtu insolvencií, čo je mierny dôvod na optimizmus. No musíme si uvedomiť, že Slovensko ako malá otvorená ekonomika je oveľa citlivejšie na prípadné narušenie svetového obchodu v dôsledku obchodnej politiky USA,“ upozorňuje Procházka.„Hoci sa rast vrátil, mnohé podniky zostali v režime prežitia. Na zabezpečenie dlhodobej stability budú nevyhnutné trvalé investície a jasná politika,“ uzatvára regionálny generálny riaditeľ Coface pre strednú a východnú Európu Jarek Jaworski.