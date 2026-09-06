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06. septembra 2026
Eurofondy pomôžu regiónom, Migaľovo ministerstvo rozdelilo viac ako 15,1 milióna eur na 21 projektov
Tagy: Banskobystrický kraj Košický kraj KSK Košický samosprávny kraj Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Prešovský kraj Program Slovensko 2021-2027 Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj
Milióny z Programu Slovensko poputujú do regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Milióny z Programu Slovensko poputujú do regiónov.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podporilo 21 projektov s cieľom rozvoja infraštruktúry a kultúry v regiónoch Slovenska. Na tieto projekty poputuje z Programu Slovensko 2021 – 2027 viac ako 15,1 milióna eur z európskych zdrojov.
Ako ministerstvo informuje, najväčšie finančné prostriedky vo výške 2,4 milióna eur sú určené na modernizáciu cesty medzi Levočou a hranicou s Košickým krajom a na výstavbu nového mosta v Opatovciach nad Nitrou za 2,1 milióna eur.
„Každý región má svoje potreby, svoje problémy, ale aj svoj obrovský potenciál. Našou úlohou je pomáhať mestám a obciam premieňať dobré nápady na konkrétne zmeny. Niekde je to bezpečnejšia cesta alebo nový most, inde modernejšia škola, športovisko či obnovená pamiatka. Som presvedčený, že Slovensko bude silné iba vtedy, keď budú mať príležitosť rásť všetky jeho regióny, od najmenších obcí až po krajské mestá. Aj preto chceme, aby európske peniaze prinášali výsledky, ktoré ľudia pocítia v každodennom živote,” uviedol minister Samuel Migaľ.
V Trnavskom kraji bude finančne podporená modernizácia základnej školy v Bučanoch s príspevkom 794-tisíc eur na vylepšenie učební a materiálneho vybavenia. V Trenčiansky kraj podporia modernizáciu Základnej umeleckej školy v Myjave (354-tisíc eur), rekonštrukciu kaštieľa Ostratice na kultúrne a komunitné účely (528-tisíc eur), obnovu atletického areálu v Myjave (482-tisíc eur), modernizáciu SOŠ Pruské za 1,4 milióna eur a výstavbu nového mosta cez rieku Nitra v Opatovciach nad Nitrou (2,1 milióna eur).
V Žilinskom kraji pôjde na modernizáciu ZŠ Oščadnica Nižný koniec 327-tisíc eur a 179-tisíc eur na zlepšenie kultúrnych podmienok v obci Makov. Centru kultúry a tradícií vo Vidinej v Banskobystrickom kraji môže počítať s príspevkom 241-tisíc eur na revitalizácii.
V Prešovskom kraji budú podporené projekty - Rekonštrukcia cesty II/533 v úseku Levoča – hranica s Košickým krajom (2,4 milióna eur), rozšírenie Vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni (526-tisíc eur), obnova kultúrnych zón v Humennom (824-tisíc eur) a výstavba atletického štadióna vo Svite (853-tisíc eur).
V Košickom kraji získa podporu projekt výstavby novej cyklistickej cestičky Lúčky na Dolnom Zemplíne (550-tisíc eur), prepojenie Šace – Malá Ida cyklistickou trasou za 1,2 milióna eur, vytvorenie interaktívnej expozície o režisérovi Jurajovi Jakubiskovi (218-tisíc eur), obnova NKP Baňa Poráč (223-tisíc eur), rekonštrukcia Zemanskej kúrie v Sviniciach (439-tisíc eur), vyhliadková veža na Medvedej hlave (640-tisíc eur), revitalizácia areálu Vodojem v Spišskej Novej Vsi (762-tisíc eur) a výstavba multifunkčného ihriska v Mlynkoch (189-tisíc eur).
Zdroj: SITA.sk - Eurofondy pomôžu regiónom, Migaľovo ministerstvo rozdelilo viac ako 15,1 milióna eur na 21 projektov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podporilo 21 projektov s cieľom rozvoja infraštruktúry a kultúry v regiónoch Slovenska. Na tieto projekty poputuje z Programu Slovensko 2021 – 2027 viac ako 15,1 milióna eur z európskych zdrojov.
Ako ministerstvo informuje, najväčšie finančné prostriedky vo výške 2,4 milióna eur sú určené na modernizáciu cesty medzi Levočou a hranicou s Košickým krajom a na výstavbu nového mosta v Opatovciach nad Nitrou za 2,1 milióna eur.
Podpora poputuje aj do škôl a na športoviská
„Každý región má svoje potreby, svoje problémy, ale aj svoj obrovský potenciál. Našou úlohou je pomáhať mestám a obciam premieňať dobré nápady na konkrétne zmeny. Niekde je to bezpečnejšia cesta alebo nový most, inde modernejšia škola, športovisko či obnovená pamiatka. Som presvedčený, že Slovensko bude silné iba vtedy, keď budú mať príležitosť rásť všetky jeho regióny, od najmenších obcí až po krajské mestá. Aj preto chceme, aby európske peniaze prinášali výsledky, ktoré ľudia pocítia v každodennom živote,” uviedol minister Samuel Migaľ.
V Trnavskom kraji bude finančne podporená modernizácia základnej školy v Bučanoch s príspevkom 794-tisíc eur na vylepšenie učební a materiálneho vybavenia. V Trenčiansky kraj podporia modernizáciu Základnej umeleckej školy v Myjave (354-tisíc eur), rekonštrukciu kaštieľa Ostratice na kultúrne a komunitné účely (528-tisíc eur), obnovu atletického areálu v Myjave (482-tisíc eur), modernizáciu SOŠ Pruské za 1,4 milióna eur a výstavbu nového mosta cez rieku Nitra v Opatovciach nad Nitrou (2,1 milióna eur).
V Žilinskom kraji pôjde na modernizáciu ZŠ Oščadnica Nižný koniec 327-tisíc eur a 179-tisíc eur na zlepšenie kultúrnych podmienok v obci Makov. Centru kultúry a tradícií vo Vidinej v Banskobystrickom kraji môže počítať s príspevkom 241-tisíc eur na revitalizácii.
Prešovský kraj získa peniaze na cesty, kultúru aj šport
V Prešovskom kraji budú podporené projekty - Rekonštrukcia cesty II/533 v úseku Levoča – hranica s Košickým krajom (2,4 milióna eur), rozšírenie Vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni (526-tisíc eur), obnova kultúrnych zón v Humennom (824-tisíc eur) a výstavba atletického štadióna vo Svite (853-tisíc eur).
V Košickom kraji získa podporu projekt výstavby novej cyklistickej cestičky Lúčky na Dolnom Zemplíne (550-tisíc eur), prepojenie Šace – Malá Ida cyklistickou trasou za 1,2 milióna eur, vytvorenie interaktívnej expozície o režisérovi Jurajovi Jakubiskovi (218-tisíc eur), obnova NKP Baňa Poráč (223-tisíc eur), rekonštrukcia Zemanskej kúrie v Sviniciach (439-tisíc eur), vyhliadková veža na Medvedej hlave (640-tisíc eur), revitalizácia areálu Vodojem v Spišskej Novej Vsi (762-tisíc eur) a výstavba multifunkčného ihriska v Mlynkoch (189-tisíc eur).
Zdroj: SITA.sk - Eurofondy pomôžu regiónom, Migaľovo ministerstvo rozdelilo viac ako 15,1 milióna eur na 21 projektov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Banskobystrický kraj Košický kraj KSK Košický samosprávny kraj Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Prešovský kraj Program Slovensko 2021-2027 Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj
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