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05. septembra 2026

Nemecko čelí ďalšiemu útoku na energetickú sieť, pri elektrárňach našli výbušniny


Tagy: Bomba pyrotechnici Výbušniny

Pyrotechnici zariadenia deaktivovali a okolitá elektrická sieť bola počas zásahu krátkodobo odpojená. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom ...



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gettyimages 1481869715 676x448 5.9.2026 (SITA.sk) - Pyrotechnici zariadenia deaktivovali a okolitá elektrická sieť bola počas zásahu krátkodobo odpojená.


Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa.

Séria útokov


Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uhoľných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu po tom, čo 48-ročný muž, v nemeckých médiách identifikovaný ako Daniel V., poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy, a počas prehliadok jeho bytu boli nájdené podozrivé výbušniny.

V sobotu regionálne úrady oznámili, že na základe oznámenia občana bolo v piatok objavených 12 improvizovaných výbušných zariadení pri vysokonapäťových vedeniach v blízkosti elektrických staníc Baerwalde (pri Bautzene) a Graustein (pri Görlitzi)".

Pyrotechnici zariadenia deaktivovali a okolitá elektrická sieť bola počas zásahu krátkodobo odpojená. Polícia vyšetruje možnú súvislosť s ostatnými incidentmi na elektrických staniciach.

Klimatické hnutie


V piatok spravodajský denník Bild informoval, že elitný policajný tím s ťažkou výzbrojou zaútočil na nákladné auto v Hambachskom lese v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré malo patriť aktivistovi, no nepodarilo sa ho zadržať. Táto oblasť má pre nemecké klimatické hnutie veľký symbolický význam, keďže aktivisti roky protestovali proti plánom vyrúbať rozsiahle lesné oblasti kvôli rozšíreniu neďalekého povrchového hnedouhoľného bane Hambach.

Nemecko v poslednom období čelí sérii útokov na energetickú sieť, pričom za niektoré z nich zodpovedajú krajne ľavicoví aktivisti. Najvážnejší útok sa odohral v januári v Berlíne, ktorý spôsobil výpadok elektriny, kvôli ktorému zostalo bez prúdu desaťtisíce domácností a tisíce podnikov takmer celý týždeň uprostred zimy.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko čelí ďalšiemu útoku na energetickú sieť, pri elektrárňach našli výbušniny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bomba pyrotechnici Výbušniny
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