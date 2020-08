Eurokomisár Phil Hogan odstúpil z funkcie, vraj obišiel pravidlá proti šíreniu COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Eurokomisár pre obchod Phil Hogan odstúpil z funkcie, keďže sa stal terčom kritiky pre nedávnu cestu domov do Írska a nedostatočné dodržanie protiepidemických pravidiel zameraných na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 "Bolo čoraz viac jasné, že kontroverzia týkajúca sa mojej nedávnej návštevy Írska ma odpútavala od práce," uviedol Hogan v súvislosti so svojím stredajším rozhodnutím.Hogan sa stal terčom kritiky vo svojej domovskej krajine pre obvinenia, že obišiel pravidlá, ktoré musia dodržiavať írski občania, aby sa zabrzdila druhá vlna pandémie. Hogan totiž bol na večeri s približne 80 hosťami, hoci maximálny počet ľudí na podujatí mal byť oveľa nižší.Okrem toho cestoval do oblasti Írska, v ktorých sa uplatňovalo obmedzenie pohybu a predčasne ukončil povinnú dvojtýždňovú karanténu."Rešpektujem jeho rozhodnutie," povedala o Hoganovom odstúpení z funkcie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Som mu veľmi vďačná za jeho neúnavnú prácu na poste eurokomisára pre obchod," dodala.