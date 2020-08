Počet pracovných inzerátov sa zvyšuje, zamestnávatelia zverejnili tisícky ponúk

Najhoršia situácia bola v apríli

Prevládajú ponuky so stredoškolským vzdelaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Portál Profesia.sk zaznamenal v období od 17. do 23. augusta 4 049 nových pracovných ponúk. Ako uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe, takýto počet nových pracovných ponúk pribudol na portáli po piatich mesiacoch.Počet nových inzerátov nad 4-tisíc zaznamenal portál naposledy v období od 9. do 15. marca. Rast počtu nových pracovných inzerátov možno sledovať najmä v posledných štyroch týždňoch. Týždne predtým boli čísla skôr zastabilizované, tvrdí Profesia.Najhoršia situácia bola podľa Profesie v apríli. Zamestnávatelia v tomto mesiaci uverejnili iba 8 409 pracovných inzerátov. Oproti rovnakému obdobiu spred roka išlo o výrazný prepad o 62 percent."Situácia sa každým mesiacom neustále zlepšuje. V júli už bol medziročný prepad nižší, predstavoval zhruba 28 percent," konštatuje spoločnosť v tlačovej správe.Portál Profesia.sk eviduje najviac pracovných inzerátov v obchode a vo výrobe. V období od 1. júla do 25. augusta tvorili tieto dve odvetvia až tretinu celej ponuky. Za nimi nasleduje doprava, informačné technológie či administratíva.Do prvej desiatky odvetví sa dostalo aj školstvo. Pozícia učiteľa je pritom jedna z mála, kde uverejňujú zamestnávatelia viac ponúk, ako tomu bolo vlani.Zamestnávatelia hľadali počas leta najčastejšie operátorov výroby, predavačov či administratívnych pracovníkov. "V top 10 pozíciách prevládajú ponuky s požiadavkami na stredoškolské vzdelanie," uviedla Profesia.Naopak, reakcie uchádzačov smerovali najčastejšie na ponuky v administratíve, vrcholovom manažmente, obchode, marketingu, personalistike či žurnalistike. Kandidáti reagovali najviac na pozície regionálny manažér a telemarketingový pracovník. V oboch prípadoch zareagovalo na jednu ponuku práce v priemere viac ako 120 ľudí.