Eurokomisárka Johanssonová kritizuje Litvu, Lotyšsko a Poľsko pre zatláčanie migrantov na hraniciach s Bieloruskom

Tisíce uviazli v Bielorusku

Prostriedok hybridného útoku

Odsuny pokračujú

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Lotyšsko, Litva a Poľsko naďalej používajú sporné metódy, aby zabránili migrantom prekročiť hranice z bieloruskej strany.Spomenuté krajiny tiež blokujú organizácie, ktoré sa snažia pomáhať ľuďom uviaznutým v pohraničných oblastiach. Uviedli to vo štvrtok vysokí predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN) a EÚ.Vlani prekročilo hranice Litvy, Lotyšska a Poľska asi 8-tisíc žiadateľov o azyl, z ktorých mnohí prichádzali z Iraku. Ďalšie tisíce ľudí v Bielorusku uviazli a viacerí v chladnom počasí zomreli.Počet pokusov o prekročenie hranice však medzitým klesol a v súčasnosti je minimálny.„Aj v tejto nebezpečnej a náročnej situácii, v ktorej sa tieto tri členské štáty (EÚ) nachádzajú, musia mať legislatívu, v ktorej sa (zatláčania migrantov na druhú stranu hranice) nepripúšťajú a nelegalizujú,“ uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.Slovo „pushback“ označuje násilné vracanie migrantov na opačnú stranu medzištátnej hranice, pričom im je upierané právo požiadať o azyl.Tento postup je v zmysle medzinárodných zmlúv o utečencoch aj práva EÚ považovaný za nezákonný.„Ľudia majú stále právo požiadať o azyl, majú stále právo na prístup k azylovému konaniu. Musíme byť stále verní našim hodnotám a našej zmluve,“ povedala Johanssonová.EÚ obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že migrantov používa ako prostriedok „hybridného útoku“ po tom, čo blok 27 krajín na jeho vládu uvalil sankcie pre údajné volebné podvody, ktoré mu zabezpečili udržanie sa pri moci.Najmä Litva a Poľsko vyhlásili na hraniciach s Bieloruskom výnimočný stav a svoje azylové zákony zmenili tak, aby ľuďom, ktorí sa do krajiny dostali, sťažili pobyt.Poľsko tiež schválilo nové zákony, ktoré znemožňujú prístup do pohraničných oblastí ľuďom, pokiaľ tam nežijú, nepracujú alebo neštudujú.„Na hraniciach EÚ s Bieloruskom pokračujú odsuny a ďalšie porušovanie ľudských práv,“ uviedla Sophie Magennisová, vedúca politického a právneho oddelenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre EÚ.Ako dodala, UNHCR a ďalšie humanitárne organizácie stále nemajú prístup do oblastí na hranici EÚ s Bieloruskom, aby tam mohli pomáhať ľuďom.„Deje sa to napriek opakovaným žiadostiam o takýto prístup. To sa musí napraviť a prístup musí byť umožnený,“ konštatovala predstaviteľka OSN.