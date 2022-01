Európska únia predĺžila ekonomické sankcie voči Rusku pre nedodržiavanie mierovej dohody z Minsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia vo štvrtok predĺžila ekonomické sankcie voči Rusku o šesť mesiacov za to, že nedodržiava svoje záväzky vyplývajúce z mierovej dohody.Opatrenia sú zamerané na ruský finančný, energetický a obranný sektor, ako aj na tovar, ktorý možno použiť na civilné aj vojenské účely.Tento krok je súčasťou priebežnej revízie a nesúvisí so súčasným napätím v súvislosti s hromadením vojenských síl Ruska v blízkosti Ukrajiny.Tieto opatrenia sú súčasťou sankcií uvalených na Rusko po anexii ukrajinského Krymu v roku 2014.Naviazané sú na dodržiavanie mierovej dohody z Minsku z roku 2015. Sankcie budú platiť minimálne do 31. júla.