Eurokomisia chce Ukrajine pomocť sumou päť miliárd eur, návrh ešte musí prejsť schvaľovaním

Úvery za výhodné podmienky

Pomoc vo výške 5 miliárd

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla ďalšiu tranžu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 5 miliárd eur. Je to druhá časť mimoriadneho balíka takejto pomoci do výšky 9 miliárd eur, ktorú EK oznámila v máji a Európska rada podporila v júni.Prvú miliardu z balíka uvoľnila začiatkom augusta a zostávajúce tri miliardy by mali nasledovať, čo najskôr bude možné. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.Spomenutý návrh je súčasťou mimoriadneho úsilia Európskej únie (EÚ) spolu s medzinárodným spoločenstvom pomôcť Ukrajine riešiť jej prudko rastúce finančné potreby po nevyprovokovanej a neoprávnenej agresii Ruska.Zdroje majú podobu dlhodobých úverov za veľmi výhodných podmienok, ktoré budú uvoľnené v menšom počte splátok. Úrokové náklady a platby správnych poplatkov spojených s pôžičkami pokryje rozpočet EÚ.Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich pôžičiek makrofinančnej pomoci si Komisia požičia prostriedky na medzinárodných kapitálových trhoch a výnosy prevedie za rovnakých podmienok na Ukrajinu.Medzi rozpočtovými ustanoveniami EÚ a zárukami členských štátov budú pôžičky plne zabezpečené na 70 % ich hodnoty.Keď Európsky parlament a Rada EÚ schvália stredajší návrh a podpíšu sa príslušné memorandum o porozumení a dohodu o pôžičke s ukrajinskými orgánmi, EK sprístupní daných päť miliárd.Bez zmienených piatich miliárd EÚ už poskytla Ukrajine od začiatku vojny makrofinančnú pomoc v objeme 2,2 miliardy eur.