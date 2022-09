Sulíkov nástupca bude mať samovražednú misiu, tvrdí Matovič

Kombinácia klasickej a úradníckej vlády

Dodatok ku koaličnej dohode

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nový minister hospodárstva bude mať samovražednú misiu. Na tlačovom brífingu po zasadnutí vlády to dnes povedal minister financií Igor Matovič OĽaNO ). Ministerstvo hospodárstva v súčasnej situácii nie je podľa Matoviča lukratívne, hoci o menách nových ministrov diskutujú a minister hospodárstva je podľa neho kľúčový.Podľa Matoviča sa blížia k cieľu. Doplnil, že sa rozhodli ísť cestou odborníkov a veria, že je dobré v súčasnej situácii nasadiť ľudí, ktorí nie sú spojení s politikou. Podľa šéfa rezortu financií pôjde o "kvázi kombináciu klasickej a úradníckej vlády".SaS podľa Matoviča nik nevyháňal a chcú preto ukázať, že sa neulakomili na tieto uvoľnené posty, ale ide o to, aby tieto rezorty boli spravované odborníkmi a lepšie než dosiaľ. Môže tiež dôjsť k tomu, že sa títo noví ministri politicky budú opierať o všetky tri strany.Politickú zodpovednosť by podľa Matoviča mali niesť v prvom rade ministri jednotlivých rezortov, no zodpovednosť by v tomto prípade mala byť spoločná.Osobne si myslí, že ku koaličnej dohode stačí pridať dodatok, a dodal, že je to len technikália, či spíšu novú dohodu a zakomponujú dodatok do nej, alebo pridajú len samotný dodatok. Neodpovedal, kto bude novým podpredsedom parlamentu, keďže ministri v demisii za SaS sa vracajú do parlamentu.Matovičovi tiež nesedí, že SaS si nárokuje posty predsedov parlamentných výborov, a dokonca viac, než na koľko by tradične mali nárok. SaS si podľa neho musí vybrať, či pôjde so Sulíkom a bude robiť vláde zle, alebo pôjde cestou krídla Martina Klusa a bude konštruktívnou opozíciou. Vyjadril však obavy, že SaS nebude pristupovať k vláde konštruktívne.