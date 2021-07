Eurokomisia chváli Slovensko pre pokrok v súdnictve či potláčania korupcie, podľa Mikulca sa skončila „éra našich ľudí“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia si všimla pokrok v oblasti súdnictva či potláčania korupcie na Slovensku. V statuse na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Reagoval tak na správu o stave právneho štátu, ktorú Európska komisia (EK) zverejnila v utorok.EK v správe konštatuje, že úsilie Slovenska potláčať korupciu sa výrazne zvýšilo, čo sa prejavilo pri jej vyšetrovaní a stíhaní. Podľa Mikulca ide o dôkaz, že súčasná vláda nezostala iba pri sľuboch.„Po voľbách dostala táto vládna koalícia silný protikorupčný mandát, ktorý pretavila do programového vyhlásenia vlády. Nezostali sme však len pri sľuboch. Som veľmi rád, že naše snahy a výsledky v boji proti korupcii ocenila aj Európska komisia vo svojej správe,“ napísal Mikulec.Dodal, že od svojho nástupu do funkcie presadzoval, aby bola polícia apolitická a mala voľné ruky. „Skončila éra našich ľudí. Pracujeme na plnení ďalších našich záväzkov z programového vyhlásenia vlády, aby Slovensko bola férová a transparentná krajina a zákon a spravodlivosť platili pre každého,“ uzavrel.