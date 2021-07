Remišová kritizuje Kolíkovú za odvolanie Luciaka, hovorí o intrigách a neférových praktikách

Luciak bude poslanec parlamentu

Remišovej výzva Kolíkovej

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda SR v stredu odvolala Michala Luciaka (Za ľudí) z postu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Vyhovela tak návrhu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).Kolíková ešte minulý týždeň pripustila, že Luciak by sa mohol vrátiť do Národnej rady SR ako poslanec. Podľa medializovaných informácií je vnímaný ako člen Kolíkovej „krídla" v strane Za ľudí a kritik šéfky strany Veroniky Remišovej Tá v reakcii na to počas stredajšieho rokovania vlády povedala, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dehonestuje dôležité štátne funkcie.„Odvolaním Michala Luciaka z funkcie štátneho tajomníka sleduje Mária Kolíková ciele, ktoré nemajú nič spoločné s hodnotami strany Za ľudí. Cieľom jej skupiny totiž je, aby z parlamentu ,vyhodili´ Vieru Leščákovú , ktorá je náhradníčkou za Michala Luciaka," myslí si Remišová.Luciak sa totiž po konci vo funkcii štátneho tajomníka vráti do Národnej rady SR ako poslanec.„Hádam sa nespokojná časť strany nezníži k tomu, aby sa ,zbavili´ aj Jany Žitňanskej z postu predsedníčky poslaneckého klubu Za ľudí. Takéto praktiky považujem za neakceptovateľné, zbytočné, neférové a občanom Slovenska neprinesú vôbec nič," uviedla líderka Za ľudí.Skupinu Márie Kolíkovej preto vyzvala, aby prestali škodiť strane Za ľudí alebo sa radšej so stranou rozlúčili. „Týmito straníckymi intrigami totiž destabilizujú stranu a v konečnom dôsledku aj vládnu koalíciu," dodala s tým, že o vzniknutej situácii bude rokovať aj Predsedníctvo Za ľudí.