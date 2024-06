Eurokomisia navrhla predĺženie dočasnej ochrany pred utečencov z Ukrajiny do marca 2026

11.6.2024 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou proti Ukrajine o ďalší rok, a to od 5. marca 2025 do 4. marca 2026.Vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na civilnú a kritickú infraštruktúru na celej Ukrajine, v súčasnosti neexistujú bezpečné podmienky pre návrat ľudí na Ukrajinu, uviedla EK na svojej internetovej stránke.Podľa EK dôvody dočasnej ochrany pretrvávajú a ochrana by sa mala predĺžiť o ďalší rok ako nevyhnutná a vhodná reakcia na súčasnú situáciu. Cieľom je, aby takmer 4,2 miliónom ľudí, ktorí využívajú dočasnú ochranu v členských štátoch Európskej únie , bola poskytnutá čo najväčšia stabilita.Komisia predloží návrh ministrom na Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá bude zasadať 13. júna.