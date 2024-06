Malawijský viceprezident Chilima zahynul pri havárii vojenského lietadla, spolu s ním prišlo o život ďalších deväť osôb

11.6.2024 (SITA.sk) - Malawijský viceprezident Saulos Chilima a deväť ďalších ľudí zahynulo pri havárii malého vojenského lietadla. V utorok to v štátnej televízii oznámil prezident Lazarus Chakwera s tým, že stroj našli po dni pátrania „úplne zničený" v kopcovitom teréne pri meste Mzuzu a všetci na palube zomreli pri náraze.Okrem 51-ročného Chilimu bola na palube lietadla aj bývalá prvá dáma Shanil Dzimbiri. V lietadle bolo dovedna sedem pasažierov a traja členovia posádky. Skupina cestovala do Mzuzu na pohreb bývalého vládneho ministra.Lietadlo odletelo v pondelok ráno z hlavného mesta Lilongwe, ale asi o 45 minút neskôr nedokázalo pristáť na medzinárodnom letisku Mzuzu asi 370 kilometrov severne.Leteckí dispečeri povedali lietadlu, aby sa nepokúšalo pristáť na letisku v Mzuzu pre zlé počasie a zlú viditeľnosť, a požiadali ho, aby sa otočilo späť do Lilongwe. Kontrola letovej prevádzky potom stratila kontakt s lietadlom a to zmizlo z radarov. Oblasť havárie prehľadávalo zhruba 600 vojakov, policajtov a lesníkov.