Eurokomisia odporučí členským štátom Únie otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou

12.3.2024 (SITA.sk) - Európska komisia odporučí členským štátom Európskej únie (EÚ) , aby otvorili prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou. Európskemu parlamentu to povedala predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová . Politička poznamenala, že balkánska krajina ešte musí pokročiť, aby sa dostala do Únie, ale jej doterajší progres je značný.„Krajina ukazuje, že dokáže splniť kritériá členstva a túžbu svojich občanov stať sa súčasťou našej rodiny. Odkaz prichádzajúci z Bosny a Hercegoviny je jasný. Takže aj náš odkaz musí byť jasný. Budúcnosť Bosny a Hercegoviny leží v našej Únii,“ vyjadrila sa Von der Leyenová.Bosna a Hercegovina je jednou zo šiestich krajín na západnom Balkáne, ktoré sú v rôznom štádiu prístupového procesu do EÚ. Okrem nej sú to aj Albánsko, Srbsko, Kosovo, Čierna Hora a Severné Macedónsko. Ich členstvo už roky stagnuje. Po začatí ruskej vojny proti Ukrajine sa však predstavitelia EÚ viac snažia odlákať ich od ruského vplyvu.Očakáva sa, že európski lídri budú diskutovať o odporúčaní Komisie na samite v Bruseli na budúci týždeň. Či ho však členské štáty podporia, nie je isté, keďže proruský separatistický vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik naďalej podkopáva politické fungovanie Bosny.