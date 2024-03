Šimkovičová plní Ficove rozkazy, podľa Milanovej chce z RTVS urobiť slúžku vládnej moci

Riaditeľ bude nesvojprávnou figúrkou

Nová verejnoprávna inštitúcia

Zavádza inštitút zmluvy so štátom

12.3.2024 (SITA.sk) - Novým návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase z dielne rezortu kultúry si chce vláda Roberta Fica Smer-SD ) podriadiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a vymeniť tak vedenie RTVS . Myslí si to exministerka kultúry Natália Milanová hnutie Slovensko ).Milanová je toho názoru, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS ) plní rozkazy premiéra Fica a podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) a z RTVS chce urobiť slúžku vládnej moci.„Rada RTVS bude zložená z vládnych prisluhovačov, a tá následne vyberie riaditeľa RTVS. Ten bude nesvojprávnou figúrkou vlády. O tom, čo bude televízia a rozhlas vysielať, bude rozhodovať Programová rada, ktorá bude Radou cenzúry a propagandy. Odkedy je táto koalícia pri moci, netají sa tým, že sa s RTVS poráta,“ upozorňuje Milanová.Dodáva, že na rozdelenie rozhlasu a televízie si vláda nakoniec „netrúfla". Pripomína aj to, že verejnoprávne médiá sú jedným z pilierov demokracie. Hnutie Slovensko bude zároveň iniciovať hromadnú pripomienku k tomuto návrhu zákonu.Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS).Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR , ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament. Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom.Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.Nová zákonná úprava rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu. Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, v rámci ktorej Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme, alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie.