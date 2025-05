Eurokomisia predstavuje balíček Omnibus, podniky čaká jednoduchšie ESG reportovanie aj menej byrokracie

Bez zbytočnej byrokracie

Väčšia flexibilita pre menšie firmy

30.5.2025 (SITA.sk) - Európska komisia predstavila legislatívny balíček Omnibus, ktorý má zjednodušiť pravidlá pre ESG reportovanie a znížiť administratívnu záťaž najmä pre malé a stredné podniky. Kým niektorí v ňom vidia oslabenie ESG regulácie, podľa odborníkov môže priniesť rozumnú korekciu a zlepšenie.„Omnibus sa nedotýka priamo problematiky ESG ako takej, ale reportovania o ESG a s tým súvisiacimi regulatórnymi požiadavkami. Primárnym cieľom je reportovanie zjednodušiť. A to je skvelá správa pre ESG a udržateľnosť,“ vysvetľuje expertka na ESG z advokátskej kancelárie Ružička and Partners Naďa Roštek.Jedným z hlavných cieľov Omnibusu je odstrániť nadbytočné administratívne prekážky a umožniť firmám podávať ESG správy v prehľadnejšej a menej byrokratickej forme.Povinnosť podávať ESG správy by sa mala týkať len spoločností s viac ako 1 000 zamestnancami, čo by oslobodilo približne 80 % firiem od tejto povinnosti. Omnibus tiež počíta s revíziou štandardov ESRS a zavedením dobrovoľného vykazovania pre menšie firmy podľa flexibilnejších štandardov.Dôležitou zmenou je aj dvojročný posun povinnosti ESG reportovania pre firmy v druhej a tretej vlne. Povinnosť by sa týkala až rokov 2027 a 2028.Omnibus zdôrazňuje proporcionalitu a väčšiu flexibilitu pre menšie firmy, ktoré už nebudú musieť mapovať každý článok dodávateľského reťazca, ale len tie s významným vplyvom na ESG profil. Zároveň sa predpokladá posilnenie konceptu dvojitej materiality, čo umožní presnejšie zacieliť ESG stratégie.Princíp ESG zostáva zachovaný a bude sa týkať všetkých podnikateľov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých firiem. Omnibus by mohol firmám uľahčiť cestu k ESG tým, že z neho urobí menej byrokratickú povinnosť a viac strategický nástroj.„Firmy, ktoré si ESG osvoja ako svoju prirodzenú súčasť, môžu získať konkurenčnú výhodu, či už vo forme lepšieho prístupu k financovaniu, atraktivity pre zamestnancov alebo lepších obchodných vzťahov,“ dodáva Roštek. Novinkou je aj zníženie sankcií za formálne chyby v ESG správach, čo umožní firmám sústrediť sa viac na obsah a skutočné opatrenia v oblasti udržateľnosti.