Tomáš rokoval o výške príspevku na poskytovanie sociálnych služieb aj o udelení národného víza

Ustanovenie výšky finančného príspevku

Udelenie národného víza

30.5.2025 (SITA.sk) - Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky (HSR SR) v piatok mimoriadne rokovala spôsobom per rollam. Jej šéf, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš na rokovanie predložil tri materiály. Išlo o návrh nariadenia vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a tiež výšku peňažného príspevku na opatrovanie.V nariadení, ktoré by malo platiť od 1. júla tohto roku sa stanovuje hodinová sadzba na 6,22 eura. Výška peňažného príspevku na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je mesačne 663,50 eura a pri dvoch a viacerých osobách je to 882,50 eura.Ďalším prerokovaným bodom je návrh nariadenia ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2026. Toto by malo platiť od 1. januára 2026 a stanovuje výšku príspevku v závislosti od stupňa odkázanosti osoby na pomoc.Suma sa pohybuje od 204 eur pri I. stupni až po 898 eur pre V. stupeň odkázanosti. Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej pomoci bude od 136 eur pre I. stupeň odkázanosti až po 599 eur v prípade V. stupňa.Súčasťou nariadenia je aj stanovenie výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2026, ktoré je 408 eur na mesiac, resp. 4 896 eur na rozpočtový rok. Suma je rovnaká pre všetky druhy zariadenia sociálnych služieb, teda pre nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania.Tretím prerokovaným materiálom je návrh nariadenia vlády SR o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky v súvislosti s podporou obchodných vzťahov a rozvojom investícií medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou. Toto nariadenie by malo platiť od 1. júla tohto roku.