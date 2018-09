Eurokomisia zverejnila návrhy o reforme Svetovej obchodnej organizácie

Na archívnej snímke Cecilia Malmströmová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila dokument, v ktorom načrtáva svoj prístup k reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Svojim partnerom ho predstaví na stretnutí 20. septembra v Ženeve, ktoré pri tejto príležitosti zvolala Kanada.Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva. Upozornila, že mnohostranný obchodný systém v posledných desaťročiach poskytoval pre spoločnosti na celom svete stabilný, predvídateľný a účinný rámec, čo pomohlo mnohým ekonomikám rýchlo rásť.uviedla počas stretnutia s novinármi.Podľa stanoviska komisárky EÚ zostáva neochvejným podporovateľom mnohostranného obchodného systému. Z tohto dôvodu Európska rada na zasadnutí v dňoch 28. až 29. júna (summit EÚ) poverila Európsku komisiu, aby začala pracovať na modernizácii WTO, ktorej cieľom bude prispôsobiť ju meniacemu sa svetu a posilniť jej efektivitu.V koncepčnom dokumente, ktorý už bol prekonzultovaný s členskými štátmi EÚ, sa načrtáva smerovanie tohto modernizačného úsilia.Návrhy sa týkajú troch kľúčových oblastí: aktualizácie súboru pravidiel medzinárodného obchodu, ktorej cieľom je zohľadniť súčasnú svetovú ekonomiku; posilnenia monitorovacej úlohy WTO a do tretice vyriešenia patovej situácie v prípade mechanizmu WTO na urovnávanie sporov.Komisia pripomenula, že EÚ už začala spolupracovať s ostatnými partnermi v rámci WTO. S USA a Japonskom je to v rámci trojstranných rozhovorov, s Čínou v rámci špecializovanej pracovnej skupiny vytvorenej počas posledného samitu EÚ – Čína a s ostatnými partnermi zatiaľ na úrovni ministrov obchodu skupiny G20.EÚ bude v nadchádzajúcich týždňoch naďalej diskutovať o týchto prvých návrhoch s rôznymi partnermi s cieľom pripraviť pre WTO konkrétne návrhy. Európsky parlament a Rada budú o týchto rokovaniach v plnej miere informovaní.Exekutíva EÚ v tejto súvislosti upozornila, že WTO v súčasnosti čoraz viac zaťažujú nepružné postupy a protichodné záujmy jednotlivých krajín, pričom mechanizmus na riešenie obchodných sporov môže byť čoskoro paralyzovaný. A to z dôvodu blokovania nominácií nových členov Odvolacieho orgánu WTO. A napokon úlohu WTO ako monitorovacieho orgánu ohrozuje aj nedostatočná transparentnosť zo strany mnohých krajín.