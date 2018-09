Vláda schválila návrh voľby členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Na snímke zľava hore podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády a minister financii Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a vpravo podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas výjazdového rokovania vlády SR vo Svidníku 18. septembra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava/Svidník 18. septembra (TASR) - Vládny kabinet na svojom výjazdovom rokovaní vo Svidníku v utorok schválil návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorých volí a odvoláva Národná rada (NR) SR na návrh vlády SR, a to Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lörincza. Návrh na voľbu členov Rady SPF na minulotýždňové (12.9.) rokovanie vlády nebol zaradený.Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 11-členná rada. Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to šiestich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.Národná rada SR 2. júla 2015 s účinnosťou od 3. augusta 2015 zvolila na návrh vlády SR šesť členov Rady Slovenského pozemkového fondu – Mareka Gocníka, Romana Jillyho, Ivana Mišíka, Radomila Květona, Jaroslava Lovašša a Michala Sýkoru. Podľa spomínaného zákona členstvo v rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, teda dňom 3. augusta 2018.