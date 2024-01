Európa by mala byť podľa Macrona pripravená kompenzovať pokles pomoci Ukrajine zo strany USA

30.1.2024 (SITA.sk) - Európa by podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona mala byť pripravená investovať viac do pomoci Ukrajine pre prípad, že podpora Kyjeva zo strany USA sa zmenší.Európske krajiny by mali byť pripravené podporovať Ukrajinu „v dlhodobom horizonte“, povedal Macron počas návštevy Švédska na spoločnom brífingu so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom . Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje francúzsky denník Le Figaro.