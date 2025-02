Európa by mala pomôcť Trumpovi ukončiť vojnu na Ukrajine, vyhlásil Fico na konferencii CPAC – FOTO, VIDEO

Porušenie medzinárodného práva

Rôznorodosť názorov a ich rešpektovanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Trump robí Európe službu

Ochrana základných hodnôt

List Muskovi

22.2.2025 (SITA.sk) - Európa by mala pomôcť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi ukončiť vojnu na Ukrajine a nebrániť mu v dosiahnutiu tohto cieľa. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil na americkej konzervatívnej konferencii CPAC, kde vystúpil s príhovorom.Ako uviedol, 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny by sa malo osláviť zastavením nezmyselného zabíjania Ukrajincov a Rusov na Ukrajine.„Nikto nespochybňuje, že použitie vojenskej sily Ruskom na Ukrajine bolo porušením medzinárodného práva. Rusko však na to malo vážne bezpečnostné dôvody, pretože bolo dlho zavádzané v otázke rozširovania NATO," vyhlásil predseda vlády.Ako ďalej uviedol vo svojom príhovore, konflikt na Ukrajine sa mohol skončiť hneď v začiatkoch.„Absolútna väčšina členských štátov EÚ, s výnimkou Slovenska a Maďarska, podporila myšlienku, že vojnu na Ukrajine treba využiť na politické a ekonomické oslabenie Ruska. Ukrajina sa stala obeťou zlej stratégie," vyhlásil Fico. V rámci svojho prejavu ocenil energiu a odhodlanie nového amerického prezidenta, pokiaľ ide o zapojenie sa do mierového procesu na Ukrajine.„Pre svoju priamočiarosť a šírenie pravdy má v Európe veľa priaznivcov. Môj dobrý priateľ, maďarský premiér Viktor Orbán sa nedávno sťažoval, samozrejme, s úsmevom na tvári, že sa už roky snaží nastaviť zrkadlo EÚ, a že tento proces je mimoriadne pomalý," uviedol Fico s tým, že Trumpovi sa to podarilo v priebehu niekoľkých dní.„Aj ja sa dnes pripájam k tejto sťažnosti Viktora Orbána, samozrejme, tiež s úsmevom na tvári. Ak dnes Európa niečo potrebuje, tak je to pravda," dodal premiér.Európa podľa jeho slov ešte viac potrebuje rôznorodosť názorov a ich rešpektovanie. „Politika jediného správneho politického názoru nás ničí a má vážne praktické dôsledky. Ak idete proti prúdu, ste vylúčení a potrestaní," zdôraznil Fico a pripomenul, že v rokoch 2020 až 2023, keď bol v opozícii, bolo proti nemu a opozícii zneužívané trestné právo.„Ja sám som bol štyrikrát obvinený za politickú činnosť, nezákonne monitorovaný a odpočúvaný. Inštitúcie EÚ však mlčali, pretože na Slovensku mali poslušnú a vazalskú vládu," doplnil premiér.Ako pokračoval, dnes je už jasné, že finančná, vojenská a politická podpora spolu s protiruskými sankciami nepriniesli svoj efekt.„Bol som medzi tými, ktorí varovali pred nezmyselným zabíjaním, vyzývali na prímerie a podporovali všetky mierové plány a za odmenu som bol označený za ruského agenta. Slovo mier sa v Európe za posledné tri roky prakticky nepoužívalo. Kto hovoril o mieri, bol vojnový štváč, kto podporoval vojnu na Ukrajine, bol mierový aktivista," vyhlásil predseda vlády.Prezident Trump podľa Fica robí Európe veľkú službu tým, že prináša do Európy pravdu a mier. „Postoj hlavných európskych hráčov a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ma preto nepríjemne prekvapuje. Tlačia s k mierovému rokovaciemu stolu USA a Ruska, hoci už tri roky otvorene podporovali a stále podporujú vojnu na Ukrajine. Čoraz viac sa zdá, že prezident Zelenský túto vojnu skutočne potrebuje. Keď je vojna, nemôžu byť demokratické voľby," uviedol premiér a dodal, že je potrebné si uvedomiť, že o mieri sa rokuje v čase, keď je Ukrajina slabá.„Aj preto návrhy, ktoré môžu vyjsť z rokovaní, nemusia zodpovedať myšlienke spravodlivého a udržateľného mieru pre Ukrajinu a jej územnej celistvosti," zdôraznil Fico.Vo svojom prejave ďalej upozornil, že nerešpektovanie iných názorov vedie k radikalizácii a násiliu. Dôkazom je podľa neho atentát na jeho osobu i na prezidenta Trumpa. Súčasne informoval o svojom zámere zmeniť ústavu, aby boli ochránené základné hodnoty.„Keď sme na Slovensku v roku 1992 prijímali ústavu, netušili sme, že by mohlo byť potrebné ústavne definovať manželstvo, aby sme vytvorili bariéru voči woke ideológiám. Táto potreba vznikla, a my sme do ústavy zakomponovali definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy," uviedol Fico s tým, že nemieni túto skutočnosť spochybňovať kvôli vonkajším tlakom a módnym ideologickým trendom.„Pracujeme na tom, aby sme v ústave uznali len dve pohlavia – mužské a ženské, nič iné, ako aj podmienky pre adopciu detí len manželmi a zákaz vyučovať v školách čokoľvek, čo by bolo v rozpore s týmito ústavnými definíciami," dodal predseda vlády.Je podľa neho náročné stavať hrádzu voči týmto ideológiám, pretože majú veľkú podporu v celej sieti mimovládnych organizácií a médií, ktoré sú podľa jeho slov financované zo zahraničia a menia sa na aktívne politické protivládne subjekty.V tejto súvislosti pripomenul aj list, ktorý poslal Elonovi Muskovi . Týkal sa organizácií ako USAID, ktoré podľa neho neoprávnene zasahujú do suverénnych vnútorných záležitostí štátu.„Som známy svojimi kritickými názormi na EÚ. Zároveň som presvedčený, že EÚ je naším životným priestorom, o ktorý treba neustále bojovať. Aby bola Európa opäť významná a bola rešpektovaná ako inštitúcia, bude si to vyžadovať veľa sebareflexie, zdravého rozumu, sebavedomia a peňazí. Preto v mene SR vyhlasujem, že som pripravený aktívne pracovať na takejto renesancii EÚ," vyhlásil predseda vlády, ktorý v závere ocenil kroky súčasného prezidenta USA. Ako dodal, Slovensko stojí pri USA a USA stojí pri Slovensku.„V mene Slovenska garantujem otvorený a úprimný dialóg. Nech žijú Spojené štáty americké, nech žije Slovensko," uzavrel Fico.