Nikto nás neťahá z Európskej únie ani z NATO, opozícia zavádza, hovorí Palko – VIDEO

Protesty majú jeden paradox

Sebadeštrukčná politika

22.2.2025 (SITA.sk) - Nikto nás neťahá z Európskej únie (EÚ) ani z NATO , myslí si bývalý minister vnútra Vladimír Palko . Ako ďalej uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, opozičné prostredie, či už politické strany alebo tretí sektor a médiá, zavádzajú, keď „vyťahujú tému", že niekto vyťahuje Slovensko z euroatlantických štruktúr.Palko dodal, že nikomu takáto myšlienka ani len nenapadne. „Čiže naozaj nič také nehrozí a ja v zásade aj rozumiem, že niektorým ľuďom, ktorí chodia na tie demonštrácie, akože majú svoje dôvody, aby protestovali proti vláde. Len dávam do pozornosti, že pokiaľ hlavná téma, o ktorej rečníci na tých demonštráciách hovoria, je teraz, s prepáčením, úplne lživá, lebo naozaj žiadne vystupovanie z EÚ a z NATO nehrozí, tak si nie som istý, čo dobrého môže z takých demonštrácií vzísť," dodal.Palko je ale zároveň toho názoru, že i vláda príliš dramatizovala hrozbu násilného prevratu na Slovensku. Nič také sa podľa neho však nedeje. „Na to na Slovensku nie je nálada," poznamenal.K protestom doplnil, že v sebe majú jeden paradox, o ktorom sa podľa neho nehovorí. „Ten paradox vlastne spočíva v tom, že kto to vlastne proti čomu protestuje. Ako som povedal, naozaj nehrozí, že by politici ako Fico alebo Orbán nejako svoje krajiny vytiahli von zo spoločenstiev, ako je EÚ a NATO. Ale je tu iný problém, a o tom treba hovoriť, že to neznamená, že EU a NATO nehrozí v súčasnosti nejaká destabilizácia," myslí si.Osobne sa domnieva, že im hrozí destabilizácia, no nie nejaká fatálna. Predmetnú destabilizáciu podľa neho ale nespôsobujú ani slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), ani jeho maďarský náprotivok Viktor Orbán . Obaja sú podľa Palka malí lídri malých krajín.„Tá destabilizácia, ktorá hrozí EÚ a NATO, je spôsobená tým, že samotné tieto dva veľké celky, ktoré sa prekrývajú, dlhé roky robia politiku, ktorá je sebedeštrukčná. Proste robia zlú politiku, ktorá ich samotných poškodzuje," myslí si slovenský exminister vnútra. Ako príklady uviedol Green Deal či, podľa jeho slov, laxný prístup k neriadenej imigrácii.Za veľký problém označil i vojnu, ktorá podľa neho vždy prináša veľký spoločenský rozklad. „A to je ten paradox, na ktorý chcem upozorniť veľmi dôrazne. Kto tieto politiky, ktoré sú deštrukčné, poškodzujú aj EÚ aj NATO, kto to podporoval? Pýtajme sa najmä kto to podporoval viac? Vlády Roberta Fica? Alebo ich viac podporovalo to opozičné prostredie, ktoré dnes organizuje demonštrácie? No viac tie sebadeštrukčné politiky podporovalo to opozičné prostredie. A to je ten paradox. Majú plné ústa ochrany EÚ a NATO, ale roky podporovali politiku, ktorá EÚ a NATO poškodzovali," myslí si Palko. Toto im podľa jeho názoru treba neustále pripomínať.Na margo návštev viacerých slovenských koaličných predstaviteľov v Rusku sa Palko vyjadril, že si myslí, že na Slovensku ľudia nemajú náladu nejakým spôsobom sa politicky spájať s Ruskom, a už vôbec nie po invázii (Ruska na Ukrajinu - pozn. SITA). Nik sa podľa neho do Ruska neponáhľa.