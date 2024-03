Európa musí podľa Michela prejsť na vojnovú ekonomiku. Ak chceme mier, musíme sa pripraviť na vojnu, zdôraznil

19.3.2024 (SITA.sk) - Európa musí podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela prejsť na vojnovú ekonomiku a posilniť svoju obranu, aby reagovala na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko. V článku, ktorý zverejnili európske médiá, vyhlásil, že Európa musí prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Ak Európska únia nezareaguje správne a neposkytne Ukrajine dostatočnú podporu na zastavenie Ruska, sme na rade my," vyjadril sa Michel s tým, že preto musí byť Európa pripravená na obranu a prejsť do „módu vojnovej ekonomiky". „Ak chceme mier, musíme sa pripraviť na vojnu," zdôraznil.Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Európa urobila pokroky, ktoré zahŕňajú zvýšenie vojenských výrobných kapacít o 50 percent, ale podľa Michela je potrebné urobiť viac. Predseda Európskej rady tiež vyzval členské štáty Únie, aby zabezpečili, že Ukrajina dostane na bojisku to, čo potrebuje.