Prezidentská debata: Korčok aj Pellegrini si želajú mier na Ukrajine, v riešeniach sa líšia

Obaja prezidentskí kandidáti Ivan Korčok aj Peter Pellegrini si želajú mier na Ukrajine. Podľa Korčoka nesmieme zradiť Ukrajinu, ktorá chce byť nezávislá. Pellegrini je proti udržiavaniu konfliktu, hovorí o potrebe zastaviť dodávky zbraní. Kandidáti to uviedli v predvolebnej diskusnej relácii televízie Markíza. Korčok by nevymenoval Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), Pellegrini hovorí, že ak by nominant spĺňal zákonné podmienky, treba to rešpektovať.





V súvislosti s postojom českej vlády k vláde SR Pellegrini zdôraznil, že Slovensko potrebuje politikov, ktorí ho budú brániť. ČR podľa Korčoka zrušila konzultácie so slovenskou vládou, pretože si nevie vysvetliť to, čo naša vláda robí so svojou zahraničnou politikou. Vládna koalícia podľa neho hrubo porušuje štátno-politické záujmy SR. Pellegrini nerozumie, prečo by sa malo za škodenie Slovensku považovať to, že nechce posielať na Ukrajinu zbrane a chce začiatok mierových rokovaní. "Neviem si predstaviť, ako môže byť nejaká krajina kritizovaná za to, že nezdieľa taký militantný postoj, ako zdieľa ČR," povedal.Korčok tvrdí, že slovenskí občania si neželajú, aby sme zradili Ukrajinu a každý normálny človek si želá mier. "Mier, o ktorom hovoríte, je kapitulácia," odkázal Korčok Pellegrinimu. Pellegrini povedal, že v porovnaní s minulým rokom sa situácia na Ukrajine nepohla lepším smerom a Slovensko už nemá možnosti ako pomôcť východnému susedovi. Zopakoval, že odmieta uznať zabratie územia štátu vojenskou silou. Ako prezident by sa zasadzoval za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Korčok reagoval, že je otázkou, prečo konflikt rieši Rusko vojensky, ak nemá vojenské riešenie. Mier má podľa neho v rukách Rusko. Ani jeden z kandidátov by ako prezident nesúhlasil s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu.Kandidáti mali odpovedať aj na otázku, či by sa ako hlava štátu stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Nepredpokladám, že počas vojny je to možné, ale v krátkom čase sa určite naše vzťahy budú nejakým spôsobom normalizovať," povedal Pellegrini. Korčok reagoval, že v tomto má s Pellegrinim podobné stanovisko. Dodal, že nie je možné sa stretávať s niekým, kto Slovensko považuje za nepriateľskú krajinu a kto ohrozuje celú európsku bezpečnosť.Korčok sa ohradzuje voči tomu, že by ako hlava štátu vyvolával konflikt s vládou. Zdôraznil, že rovnováhu potrebuje Slovensko a vláda sa snaží ovládnuť v štáte úplne všetko. Dodal, že za posledných desať rokov nevyšiel konflikt od prezidenta. Pellegrini Korčokovi odkázal, že chce pokračovať v štýle prezidentky Zuzany Čaputovej. Kritizoval, že Čaputová od nástupu novej vlády nezvolala stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.Pre Korčoka je Pavol Gašpar na čele SIS neprijateľný, pretože koalícia obišla normálny proces pri tom, ako sa dostal do vedenia služby. Ak by Čaputová prenechala menovanie riaditeľa SIS na nového prezidenta, Korčok by ho odmietol. Pellegrini hovorí, že pokiaľ by dostal nomináciu na vymenovanie riaditeľa SIS, ak spĺňa zákonné podmienky, prezident inú možnosť, než ho vymenovať, nemá. Korčok reagoval, že okrem zákonných podmienok sa treba pozerať na integritu kandidáta a jeho skúsenosť s prácou v spravodajských službách.Korčok neodpovedal, či by udelil milosť exprezidentovi Andrejovi Kiskovi, ak by o ňu požiadal. Považuje to za irelevantnú otázku, pretože Kiska nie je právoplatné odsúdený. Pellegrini by neudelil milosť Kiskovi za daňové podvody. "Ani za inú násilnú alebo korupčnú trestnú činnosť by som žiadne amnestie neudeľoval," odpovedal Pellegrini na otázku, či by udelil milosť bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi.