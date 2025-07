Európa musí podľa Von der Leyenovej zvýšiť pomoc Ukrajine

3.7.2025 (SITA.sk) - Európa musí zvýšiť pomoc Ukrajine po rozhodnutí Washingtonu pozastaviť niektoré dodávky zbraní, povedala vo štvrtok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.„Je to jasný signál, aby sme zvýšili našu vlastnú podporu a posilnili naše európske obranné kapacity, nielen na úrovni Európskej únie, ale aj na kontinentálnej úrovni,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v dánskom meste Aarhus.Dánska premiérka Mette Frederiksenová pritom zdôraznila, že jej krajina bude presadzovať členstvo Ukrajiny v Európskej únii. „Ukrajina patrí do Európskej únie. Je to v záujme Dánska aj Európy,“ dodala.