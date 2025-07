Slovensko a Ukrajina pokračujú v dialógu, zástupcovia ministerstiev diplomacie sa stretli v Kyjeve

Slovensko sa podieľa na rekonštrukcii Ukrajiny

Otázky energetickej bezpečnosti

3.7.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Ukrajina pokračujú v konštruktívnom dialógu zameranom na rozvoj humanitárnej pomoci, otázky energetickej bezpečnosti, ako aj podporu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Informoval o tom vo štvrtok komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po utorkovom rokovaní v Kyjeve.Stretli sa na ňom generálny riaditeľ politickej sekcie rezortu slovenskej diplomacie Martin Kačo i veľvyslanec SR na Ukrajine Pavol Vizdal a námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Oleksandr Miščenko spolu so zástupcom riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Ihorom Brusylom. Témami boli bilaterálne vzťahy a príprava tretieho spoločného rokovania vlád oboch krajín.Po vládnych rokovaniach v Michalovciach a Užhorode, ktoré sa uskutočnili v apríli a októbri minulého roka, by sa mali delegácie pod vedením premiérov stretnúť opäť na Slovensku.„Spoločne sme potvrdili záujem pokračovať v pragmatickej bilaterálnej spolupráci a nadviazať na doterajšie výsledky, ktoré vyplývajú aj z realizácie strategických projektov v rámci takzvanej Cestovnej mapy či ďalších energetických a infraštruktúrnych iniciatív,“ uviedol Kačo s tým, že pomoc Slovenska je zameraná na rozvojové a humanitárne projekty vrátane poskytnutia silnej slovenskej odmínovacej expertízy.Slovenská republika sa rovnako zapája do obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny prostredníctvom programu Ukraine Investment Framework.Slovenská delegácia ocenila snahu Ukrajiny dospieť k prímeriu v súvislosti s vojnou a podporila pokračovanie diplomatických rokovaní s cieľom čo najskoršieho mierového ukončenia vojny na Ukrajine. Operatívne tiež potvrdila podporu Ukrajine na jej ceste do Európskej únie Slovensko na rokovaniach apelovalo na dôležité otázky energetickej bezpečnosti súvisiace s jednostranným pozastavením tranzitu plynu cez ukrajinské územie. Zástupcovia rezortu slovenskej diplomacie podľa ministerstva jasne a otvorene priblížili konzistentné pozície SR, ktoré na prvom mieste zohľadňujú kľúčové národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, a to aj v otázke sankčného režimu Európskej únie.„Principiálnou snahou vlády SR je zaistiť, aby rozhodnutia súvisiace so sankciami nepoškodili hospodárske záujmy našej vlasti. Túto tému prednostne spájame s návrhom Európskej komisie REPowerEU. Navrhované odpojenie sa od strategických surovín z Ruskej federácie môže mať mimoriadne negatívne dopady nielen na slovenskú, ale tiež európsku ekonomiku, preto vláda SR žiada konkrétne garancie,“ informoval Kačo.Veľvyslanec SR na Ukrajine Pavel Vizdal ocenil konštruktívny slovensko-ukrajinský dialóg a spoluprácu. „Je mimoriadne dôležité, že diplomacia umožňuje otvorene komunikovať aj citlivé otázky v tomto zložitom období. Slovenská republika presadzuje za každých okolností dialóg, diplomatické rokovania a hľadanie riešení založených na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní medzinárodného práva,“ poznamenal.Tvrdí, že Slovensko ostáva spoľahlivým partnerom v úsilí o dosiahnutie mieru, zabezpečenie stability a prosperity východného suseda.