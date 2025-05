Európa na prahu novej éry zbrojenia: IDET 2025 ukáže, ako rýchlo dokážeme posilniť vlastnú obranu – a československý Gerlach 4×4 bude pri tom

Rozhovor s Martinom Blaškovičom, riaditeľom Business Developmentu v Zetor Engineering

Od roku 2023 rastú obranné rozpočty európskych spojencov NATO a Kanady najrýchlejším tempom od konca studenej vojny; podľa údajov Aliancie z marca 2025 dosiahli v roku 2024 hodnotu 485 miliárd USD, čo predstavuje takmer 20 % medziročný nárast. Generálny tajomník Mark Rutte uviedol, že dnes už dve tretiny členov – 22 z 32 – míňajú aspoň 2 % HDP na obranu, kým v roku 2014 to boli len tri krajiny. Európska komisia súbežne pripravuje iniciatívu Readiness 2030 (ReArm Europe), ktorá má uvoľniť približne 800 miliárd eur na modernizáciu ozbrojených síl a posilnenie domáceho priemyslu.Tlak na sebestačnosť zvýraznil aj aprílový analytický raport NATO-SPS, ktorý konštatuje, že Spojené štáty – preorientované na "pacing challenge" Číny – očakávajú od Európy prevzatie prvoradej zodpovednosti za konvenčnú obranu vlastného územia. V tejto geopolitickej atmosfére nadobúda IDET 2025 mimoriadny význam. Ide totiž o najväčšie stredoeurópske podujatie svojho druhu a organizátori avizujú účasť viac než 30 tisíc odborníkov i delegácií z NATO a partnerských štátov.IDET sa tento rok koná v čase, keď Európa masívne navyšuje rozpočty na obranu. Prečo vystavujete práve v Brne?IDET je najvýznamnejšia proexportná platforma v regióne. Európska Readiness 2030 kladie dôraz na rýchlu mobilizáciu domácich kapacít a na interoperabilitu v rámci NATO. Gerlach 4×4 vznikol na Slovensku, spĺňa NATO štandardy a je preto pripravený na spoločné európske projekty. V Brne sa stretávame so systémovými integrátormi aj potenciálnymi koncovými užívateľmi na jednom mieste.Čím sa Gerlach odlíši od konkurenčných 4×4 platforiem?Vozidlo má balistickú ochranu podľa normy STANAG 4569, AEP 55 Vol. 2, Level 3 – predstavte si, že bez ujmy zvládne zásah priebojnou strelou kalibru 7,62 mm z útočnej pušky alebo úlomky delostreleckého granátu odpáleného vo vzdialenosti tridsať metrov. Podvozok spĺňa aj normu STANAG 4569 L3a/3b na protimínovú ochranu, čiže posádku ochráni pred výbuchom nálože s ekvivalentom asi 8 kg TNT pod kolesom či stredom vozidla. Kľúčová je však modularita: rovnaký základný rám zvládne rolu prieskumnej, veliteľskej aj logistickej platformy, či sanitky. Pre zákazníka to znamená kratší certifikačný proces aj jednoduchšiu logistiku.Kam podľa vás smeruje obranný priemysel na prahu roka 2025?Vidíme prudký obrat späť k masovej, cenovo dostupnej výrobe: armády dnes uprednostňujú jednoduchosť a rýchlosť dodávok pred maximálnym technologickým luxusom. Kľúčovú rolu pritom zohrávajú automatizované systémy, ktoré nahrádzajú ľudskú obsluhu, a predovšetkým lacné útočné drony – tie dokážu viesť boj podstatne efektívnejšie, než to umožňovali donedávna preferované, no extrémne drahé riešenia.Kde chcete vidieť Gerlach o päť rokov?O päť rokov chceme, aby sa Gerlach zaradil medzi prirodzené voľby ozbrojených síl členských štátov NATO. Staviame na modulárnej platforme, ktorú vieme upraviť od prieskumných verzií až po špecializované sanitné či bezposádkové varianty. Vďaka tejto flexibilite dokážeme na mieru integrovať širokú paletu zbraňových a komunikačných systémov – a už dnes máme úspešne otestovaný aj plne diaľkovo riadený prototyp.IDET 2025 nebude len ukážkou technológií, ale aj testom, či Európa dokáže naplno využiť vlastný inovačný potenciál v čase, keď sa od nej očakáva väčšia úloha v kolektívnej obrane. Gerlach 4×4, vyvinutý slovenskými a českými inžiniermi, je príkladom toho, že aj stredne veľká krajina dokáže prispieť k európskej bezpečnosti technológiou konkurujúcou svetovým lídrom.Politicky je kľúčové, aby európske krajiny NATO vystavali silnú, sebestačnú obrannú kapacitu. Práve to otvára historickú príležitosť: ak domáci výrobcovia dokážu prepojiť know-how a kapitál naprieč kontinentom, vznikne konsolidovaná európska sila, ktorá dokáže držať krok so svetovou konkurenciou.