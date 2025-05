Fico mal kontrolný deň na Blanárovom ministerstve, vyzdvihol úspechy v deviatich oblastiach – VIDEO, FOTO

Pozornosť 20. výročiu vstupu Slovenska do EÚ

Vznik zastupiteľských úradov

Vytváranie strategických partnerstiev

Oblasť energetiky

Vznik Medzinárodného operačného krízového centra

Budúce výzvy rezortu

29.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí plní veci z Programového vyhlásenia vlády (PVV) na takmer 47 percent. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý bol v stredu na kontrolnom dni na rezorte zahraničia.Ako vyzdvihol, v čase, keď nie je vláda ani na konci druhého roka vládnutia, ministerstvo splnilo už mnohé úlohy z PVV. Ako premiér zdôraznil, nie je to len o plnení úloh z PVV, ale aj o plnení predstavy najvyšších ústavných činiteľov, ak ide o charakter slovenskej zahraničnej politiky "Má ísť o politiku suverénnu, o politiku, ktorá vychádza z členstva v EÚ NATO , orientovaná na všetky štyri svetové strany a predovšetkým obhajujúca záujmy občanov SR a národnoštátne záujmy SR," uviedol Fico s tým, že túto úlohu si rezort diplomacie na čele s ministrom Jurajom Blanárom (Smer-SD) plní na 100 percent. Premiér ďalej vyzdvihol, že na čele ministerstva je silná kombinácia troch funkcionárov, a to ministra Blanára a štátnych tajomníkov Mareka Eštoka Premiér súčasne informoval o deviatich konkrétnych oblastiach, ktoré boli hodnotené, a považuje ich zo strany rezortu diplomacie za splnené. Slovensko si v roku 2024 pripomínalo 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ a zámerom vlády bolo venovať tejto udalosti primeranú pozornosť. Vďaka aktivitám ministerstva zahraničných vecí a iných inštitúcií si Slovensko dôstojne tento míľnik pripomenulo."EÚ má svoje obrovské výhody aj nevýhody. Tých výhod je podstatne viac. My si osobujeme právo mať na projekty a rozhodnutia EÚ, ktoré nie sú dobré, ktoré poškodzujú konkurencieschopnosť alebo národnoštátne záujmy Slovenska, svoj pohľad," doplnil Fico.Za ďalšiu splnenú úlohu považuje premiér vznik zastupiteľských úradov. Ministerstvo otvára nové zastupiteľské úrady v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii, Tanzánii, a tiež styčný úrad v Etiópii.Ešte významnejšou témou sú podľa predsedu vlády ekonomickí diplomati. Pripomenul, že od bývalej vlády prebrali 17 ekonomických diplomatov, čo je podľa premiéra nedostačujúce. Ocenil preto plán ministerstva na navýšenie počtu ekonomických diplomatov zo 17 na 43, z čoho je už 34 miest aktuálne obsadených."Našou úlohou je, a to sme si povedali s ministrom už pri zostavaní vlády, že ak pôjdeme na významné zahraničné cesty, aby to neboli len politické návštevy, ale aby súčasťou ciest boli aj podnikateľské misie. Od novembra 2023 do mája 2025 zorganizovali 13 podnikateľských misií za účasti ministra zahraničných vecí alebo štátneho tajomníka," informoval premiér s tým, že sú naplánované aj ďalšie, a rezort diplomacie tak ide presne podľa plánu.Fico ďalej informoval, že hoci je SR malá krajina, má záujem vytvárať strategické partnerstvá s krajinami, ktoré sú pre Slovensko životne dôležité. Podľa predsedu vlády ide o ďalšiu splnenú úlohu, keďže Slovensko uzavrelo strategické parterstvo s Južnou Kóreou, Čínou, Brazíliou či Tureckom.Premiér ďalej zdôraznil, že Slovensko bude pokračovať v línii "Slovensko na prvom mieste", a pripomenul niekoľko udalostí, ktoré sú podľa neho dôkazom, že to myslia vážne. Pripomenul napríklad vyradenie slovenského občana zo sankčného zoznamu EÚ."Ak ide o energetiku, naďalej robíme všetko, čo môžeme urobiť. Sú to výnimky pre Slovnaft , pokiaľ ide o používanie ropy, ďalej je to predĺženie existujúcej výnimky na reexport ropných produktov z ruskej ropy," doplnil premiér a pokračoval, že upozorňujú na to, že je vážnym problémom zastavenie dovozu jadrového paliva, ropy a plynu z Ruska."Počúvame už dobré správy, že je záujem sa dohodnúť, a že by sme v rámci tlaku, ktorý vytvárame, mohli dosiahnuť ústupky zo strany Európskej komisie ," informoval Fico a zdôraznil, že ich povinnosťou je chrániť záujmy SR a občanov SR, nie záujmy iných krajín.Premiér ďalej vyzdvihol vznik Medzinárodného operačného krízového centra. Vzniklo 1. októbra 2024 a vybavilo odvtedy 3 700 telefonátov v režime 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach na svete. Premiér pripomenul, že ministerstvo získalo na digitalizáciu diplomatickej služby 11 miliónov eur."Tieto peniaze sa dávajú do oblastí ako digitalizácia konzulárnej agendy, vytvorenie digitálneho nástroja pre efektívnejšie a adresnejšie lákanie a príchod zahraničných talentov, zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti na zastupiteľských úradoch SR po celom svete a modernizácia vybavenia zastupiteľských úradov," priblížil predseda vlády.Minister zahraničných vecí Blanár súčasne priblížil budúce výzvy rezortu. Je to napríklad kandidatúra Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov , kde si získalo podporu už 93 štátov. Na získaní zvyšných hlasov rezort diplomacie pracuje.Jednou z priorít je podľa slov ministra aj vyrokovanie výhodných podmienok v rámci nového rozpočtu EÚ pre ďalšie programové obdobie. Ministerstvo sa súčasne pripravuje aj na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2030. Pracuje aj na rozšírení bezvízového vstupu slovenských občanov do ďalších krajín.