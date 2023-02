Európa nebezpečne balansuje a je nepriamo vo vojne s Ruskom, tvrdí Orbán

18.2.2023 (SITA.sk) - Európa je podľa maďarského premiéra nepriamo vo vojne s Ruskom, keď krajiny sľubujú, že Ukrajine pošlú bojové tanky, aby sa mohla brániť proti ruskej agresii. Nacionalista Viktor Orbán vyhlásil, že pre Maďarsko je dôležité byť členom NATO , ale jeho vláda nebude posielať Ukrajine zbrane a ani nepreruší vzťahy s Moskvou.„Európa sa v týchto minútach dostáva do vojny, nebezpečne balansuje,“ vyjadril sa Orbán s tým, že „v skutočnosti už je nepriamo vo vojne s Ruskom“. „Začalo to prilbami, teraz posielame tanky, na agende sú stíhačky a čoskoro budeme počuť o takzvaných mierových jednotkách,“ cituje maďarského premiéra web denníka The Guardian.Maďarsko je výrazne závislé na dovoze ruskej ropy a zemného plynu. Ruská energetická firma Rosatom tiež buduje v krajine jadrovú elektráreň, pripomína The Guardian.