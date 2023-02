Pre nákladiak s mŕtvymi migrantmi zadržala bulharská polícia sedem ľudí, podľa riaditeľa ide o najsmrteľnejší incident

Udusení pod nákladom dreva

Chceli ísť do západnej Európy

18.2.2023 (SITA.sk) - Bulharská polícia zadržala sedem ľudí v súvislosti s opusteným nákladným autom, v ktorom bolo 18 mŕtvych migrantov.Pododzrivých zadržali na rôznych miestach v krajine a vyšetrovatelia sa snažia určiť, či je medzi nimi aj vodič vozidla.Nákladné auto našli opustené pri diaľnici neďaleko hlavného mesta Sofia. Vodič tam nebol, ale polícia objavila cestujúcich v utajenom priestore pod nákladom dreva. Riaditeľ bulharskej vyšetrovacej služby Borislav Sarafov potvrdil, že všetci zosnulí zomreli v dôsledku udusenia, zhruba 10 až 12 hodín pred nálezom vozidla.Prevádzači utiekli od vozidla, keď si všimli úmrtí. Podľa Sarafova to je najsmrteľnejší incident týkajúci sa prevádzania migrantov. V nákladiaku bolo aj 34 preživších, ktorí boli podľa ministra zdravotníctva Assena Medžidijeva vo veľmi zlom stave.Všetci ľudia vo vozidle sú z Afganistanu a do Bulharska prišli cez Turecko v nádeji, že sa dostanú do západnej Európy, uviedli úrady.Vyšetrovanie naznačuje, že zadržaní podozriví patria k zločineckej skupine, ktorá sa zapájala do prevádzania migrantov cez hranicu s Tureckom k bulharsko-srbskej hranici, vyjadril sa Sarafov. Pasažieri platili za cestu päť až sedem tisíc eur na osobu.Bulharsko leží na migračnej trase, ktorú migranti z Blízkeho východu a Afganistanu využívajú na cestu do Európy cez Turecko. Bulharsko postavilo pozdĺž svojej 259-kilometrovej hranice s Tureckom plot z ostnatého drôtu, no s pomocou prevádzačov sa stále mnohým migrantom darí prejsť.