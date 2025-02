Európa podľa Lavrova nemôže rokovať o mieri na Ukrajine, pretože chce pokračovanie vojny

17.2.2025 (SITA.sk) - Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova neexistuje dôvod, aby sa Európania zúčastnili na rokovaniach o prímerí na Ukrajine, a obvinil ich, že chcú na Ukrajine „pokračovať vo vojne". Povedal to pred cestou do Saudskej Arábie, kde sa má stretnúť s americkými predstaviteľmi.„Neviem, čo by robili pri rokovacom stole... ak si sadnú za rokovací stôl s cieľom pokračovať vo vojne, tak prečo ich tam pozývať?" povedal v pondelok o Európe Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve.USA uviedli, že chcú, aby Rusko aj Ukrajina urobili ústupky. Lavrov však trvá na tom, že Moskva nebude robiť kompromisy v súvislosti s územím, ktoré obsadila na východnej a južnej Ukrajine. Kremeľ v roku 2022 vyhlásil, že anektoval štyri ukrajinské regióny, a to Luhanskú, Doneckú, Chersonskú a Záporožskú oblasť, ale doteraz ich nemá celé pod kontrolou.