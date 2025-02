Premiér Fico sa tento týždeň chystá do USA. Zatiaľ nie je známe, či sa stretne s Trumpom alebo Muskom

Mal by tam stráviť tri celé dni

Návšteva Rutteho v Bratislave

17.2.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa chystá tento týždeň do Spojených štátov amerických. Podľa informácií Denníka N by mal premiér letieť do Washingtonu v čase veľkého konzervatívneho samitu CPAC, ktorý sa začína v stredu 19. februára a končí sa v sobotu 22. februára.Na tomto samite v roku 2022 v Dallase vystúpil aj maďarský premiér Viktor Orbán , vlani zase otváral maďarskú verziu konferencie v Budapešti.Fico by mal odcestovať do USA vo štvrtok skoro ráno, vrátiť by sa mal v nedeľu. Pôvodne sa rátalo s jednodňovou cestou, no nakoniec by mal premiér v štátoch stráviť tri celé dni, čo už pripomína oficiálnu cestu. Zatiaľ nie je známe, či sa stretne s prezidentom Donaldom Trumpom alebo miliardárom Elonom Muskom , na ktorého sa nedávno obrátil otvoreným listom.O tom, že sa s cestou ráta, nasvedčuje stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer), za ktorým minulý štvrtok prišiel americký veľvyslanec na Slovensku Gautam Rana Na tejto schôdzke bol podľa informácií Denníka N aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok , ktorý je hlavnou „spojkou" premiéra na ministerstve, a zvykne ho sprevádzať na zahraničných cestách aj na väčšine stretnutí lídrov Európskej únie . Pôvodne sa pripravovala len cesta dvoch ministrov do USA – malo ísť o ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer). Prípravy premiérskej cesty sa začali neskôr.Plánovaný štvrtkový let premiéra do Washingtonu by mohol kolidovať s návštevou generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Bratislave, ktorú minulý piatok oznámil prezident Peter Pellegrini . Pokiaľ by Fico namiesto stretnutia s Ruttem zvolil let do USA, bolo by to pomerne silné gesto smerom k Severoatlantickej aliancii, pripomína Denník N.Ak by sa Ficovi predsa len podarilo stretnúť s Trumpom v Bielom dome, išlo by o jeho druhé prijatie v sídle amerických prezidentov v kariére. V decembri 2013, v čase druhej Ficovej vlády, ho prijal vtedajší americký prezident Barack Obama . Fico s Trumpom telefonoval krátko po jeho znovuzvolení vlani v novembri, rozprávali sa najmä o vojne na Ukrajine.