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01. októbra 2026
Európa potrebuje vlastnú umelú inteligenciu, varuje Christine Lagardová
Európske finančné inštitúcie môžu byť podľa šéfky ECB čoraz závislejšie od modelov, ku ktorým im zahraniční poskytovatelia môžu obmedziť prístup. Európa musí ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Európske finančné inštitúcie môžu byť podľa šéfky ECB čoraz závislejšie od modelov, ku ktorým im zahraniční poskytovatelia môžu obmedziť prístup.
Najpokročilejšie modely umelej inteligencie sa podľa Lagardovej v súčasnosti vyvíjajú najmä v Spojených štátoch a Číne. To vyvoláva otázku, kto bude kontrolovať prístup k systémom, od ktorých môžu byť v budúcnosti závislé európske finančné inštitúcie.
„Kto kontroluje prístup k modelom, na ktoré sa môžu jej finančné inštitúcie spoliehať? Táto otázka bola kedysi hypotetická,“ povedala Lagardová na konferencii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). „Od tohto leta už nie je.“
Poučením podľa nej boli júnové americké obmedzenia vývozu dvoch najvýkonnejších modelov spoločnosti Anthropic a preverovanie prístupu klientov k ďalšiemu modelu OpenAI.
Medzi globálnych lídrov vo vývoji AI patria americké spoločnosti OpenAI a Anthropic či čínsky DeepSeek. Lagardová už dlhšie vyzýva Európu, aby rozvíjala vlastné technológie a znižovala strategickú závislosť.
Možnosť odrezať Európu od technológie s takým širokým využitím, ako má AI, by podľa nej predstavovala „taký druh nátlaku, aký nad Európou nikdy nemal nijaký obchodný partner“.
Zdroj: SITA.sk - Európa potrebuje vlastnú umelú inteligenciu, varuje Christine Lagardová © SITA Všetky práva vyhradené.
Európa musí vybudovať vlastné kapacity v oblasti umelej inteligencie, aby nebola závislá od technológií kontrolovaných v zahraničí, vyhlásila vo štvrtok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.
Cudzie systémy
Najpokročilejšie modely umelej inteligencie sa podľa Lagardovej v súčasnosti vyvíjajú najmä v Spojených štátoch a Číne. To vyvoláva otázku, kto bude kontrolovať prístup k systémom, od ktorých môžu byť v budúcnosti závislé európske finančné inštitúcie.
„Kto kontroluje prístup k modelom, na ktoré sa môžu jej finančné inštitúcie spoliehať? Táto otázka bola kedysi hypotetická,“ povedala Lagardová na konferencii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). „Od tohto leta už nie je.“
Poučením podľa nej boli júnové americké obmedzenia vývozu dvoch najvýkonnejších modelov spoločnosti Anthropic a preverovanie prístupu klientov k ďalšiemu modelu OpenAI.
Odrezaná Európa
Medzi globálnych lídrov vo vývoji AI patria americké spoločnosti OpenAI a Anthropic či čínsky DeepSeek. Lagardová už dlhšie vyzýva Európu, aby rozvíjala vlastné technológie a znižovala strategickú závislosť.
Možnosť odrezať Európu od technológie s takým širokým využitím, ako má AI, by podľa nej predstavovala „taký druh nátlaku, aký nad Európou nikdy nemal nijaký obchodný partner“.
Zdroj: SITA.sk - Európa potrebuje vlastnú umelú inteligenciu, varuje Christine Lagardová © SITA Všetky práva vyhradené.
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