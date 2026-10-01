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 24hod.sk    Zo zahraničia

01. októbra 2026

Európa potrebuje vlastnú umelú inteligenciu, varuje Christine Lagardová


Tagy: európsko-americké vzťahy európsko-čínske vzťahy umelá inteligencia (AI)

Európske finančné inštitúcie môžu byť podľa šéfky ECB čoraz závislejšie od modelov, ku ktorým im zahraniční poskytovatelia môžu obmedziť prístup. Európa musí ...



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germany_europe_central_bank_43883 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Európske finančné inštitúcie môžu byť podľa šéfky ECB čoraz závislejšie od modelov, ku ktorým im zahraniční poskytovatelia môžu obmedziť prístup.


Európa musí vybudovať vlastné kapacity v oblasti umelej inteligencie, aby nebola závislá od technológií kontrolovaných v zahraničí, vyhlásila vo štvrtok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.



Cudzie systémy


Najpokročilejšie modely umelej inteligencie sa podľa Lagardovej v súčasnosti vyvíjajú najmä v Spojených štátoch a Číne. To vyvoláva otázku, kto bude kontrolovať prístup k systémom, od ktorých môžu byť v budúcnosti závislé európske finančné inštitúcie.

„Kto kontroluje prístup k modelom, na ktoré sa môžu jej finančné inštitúcie spoliehať? Táto otázka bola kedysi hypotetická,“ povedala Lagardová na konferencii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). „Od tohto leta už nie je.“

Poučením podľa nej boli júnové americké obmedzenia vývozu dvoch najvýkonnejších modelov spoločnosti Anthropic a preverovanie prístupu klientov k ďalšiemu modelu OpenAI.

Odrezaná Európa


Medzi globálnych lídrov vo vývoji AI patria americké spoločnosti OpenAI a Anthropic či čínsky DeepSeek. Lagardová už dlhšie vyzýva Európu, aby rozvíjala vlastné technológie a znižovala strategickú závislosť.

Možnosť odrezať Európu od technológie s takým širokým využitím, ako má AI, by podľa nej predstavovala „taký druh nátlaku, aký nad Európou nikdy nemal nijaký obchodný partner“.


Zdroj: SITA.sk - Európa potrebuje vlastnú umelú inteligenciu, varuje Christine Lagardová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európsko-americké vzťahy európsko-čínske vzťahy umelá inteligencia (AI)
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