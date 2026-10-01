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01. októbra 2026
Blanárovo ministerstvo spúšťa nový registračný portál, má zefektívniť prístup k podávaniu žiadostí o národné víza
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR národné víza Vízum
Na príprave a zavedení systému spolupracuje ministerstvo s relevantnými ministerstvami a ďalšími partnermi, pričom k financovaniu projektu prispela Výskumná a inovačná autorita (VAIA).
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1.10.2026 (SITA.sk) - Na príprave a zavedení systému spolupracuje ministerstvo s relevantnými ministerstvami a ďalšími partnermi, pričom k financovaniu projektu prispela Výskumná a inovačná autorita (VAIA).
Ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok spúšťa prvú etapu nového Registračného vízového portálu (RegVIS), ktorý má priniesť prehľadnejší a efektívnejší prístup k podávaniu žiadostí o slovenské národné víza.
Od štvrtkového dňa (1. októbra) ho môžu využívať slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie, ktoré prostredníctvom portálu môžu zabezpečiť svojim zahraničným študentom a výskumným pracovníkom prednostný prístup k rezervačným kapacitám na podanie žiadosti o slovenské národné vízum v príslušných vízových centrách v zahraničí.
„Zavedením nového vízového portálu chceme vytvoriť prehľadnejší a efektívnejší systém, ktorý uľahčí prístup k podaniu žiadosti o národné vízum tým, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, venovať sa výskumu alebo pracovať. Ide o adresnú pomoc konkrétnym skupinám žiadateľov a zároveň o ďalší krok v modernizácii vízovej agendy,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Na príprave a zavedení systému spolupracuje ministerstvo s relevantnými ministerstvami a ďalšími partnermi, pričom k financovaniu projektu prispela Výskumná a inovačná autorita (VAIA).
„Spoločným úsilím chceme vytvárať praktické riešenia, ktoré zjednodušia administratívne procesy a prispejú k lepšiemu fungovaniu služieb pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko,“ vyzdvihol šéf slovenskej diplomacie.
V prvej etape budú môcť RegVIS využívať slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie ako registrovaní partneri. Prostredníctvom portálu budú môcť predkladať zoznamy svojich študentov a výskumných pracovníkov, pričom systém overí formálnu správnosť údajov a prípadné duplicity.
Po naplnení stanovenej kapacity alebo uplynutí lehoty sa registračné kolo uzavrie a systém vytvorí zoznam žiadateľov, ktorí si následne budú môcť zarezervovať termín na podanie žiadosti v príslušnom vízovom centre.
Ako informoval generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie ministerstva zahraničných vecí Igor Pokojný, v rámci prvej etapy spustenej od 1. októbra bude možná rezervácia termínov od 1. novembra. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa začne druhá etapa, ktorá systém rozšíri aj na zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.
„Naším cieľom je, aby bol proces od registrácie žiadateľa až po podanie vízovej žiadosti transparentnejší a administratívne efektívnejší. Postupným zavádzaním RegVIS chceme zároveň lepšie koordinovať kapacity vízových centier a zrýchliť tak celý proces,“ hovorí Pokojný.
Súčasťou príprav na spustenie RegVIS bolo aj odborné školenie, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra na ministerstve zahraničných vecí za účasti jeho zástupcov, predstaviteľov ministerstva školstva, vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Účastníci sa oboznámili s hlavnými funkcionalitami RegVIS, postupom registrácie a spôsobom podávania zoznamov žiadateľov.
Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo spúšťa nový registračný portál, má zefektívniť prístup k podávaniu žiadostí o národné víza © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok spúšťa prvú etapu nového Registračného vízového portálu (RegVIS), ktorý má priniesť prehľadnejší a efektívnejší prístup k podávaniu žiadostí o slovenské národné víza.
Od štvrtkového dňa (1. októbra) ho môžu využívať slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie, ktoré prostredníctvom portálu môžu zabezpečiť svojim zahraničným študentom a výskumným pracovníkom prednostný prístup k rezervačným kapacitám na podanie žiadosti o slovenské národné vízum v príslušných vízových centrách v zahraničí.
Praktické riešenia a zjednodušenie procesov
„Zavedením nového vízového portálu chceme vytvoriť prehľadnejší a efektívnejší systém, ktorý uľahčí prístup k podaniu žiadosti o národné vízum tým, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, venovať sa výskumu alebo pracovať. Ide o adresnú pomoc konkrétnym skupinám žiadateľov a zároveň o ďalší krok v modernizácii vízovej agendy,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Na príprave a zavedení systému spolupracuje ministerstvo s relevantnými ministerstvami a ďalšími partnermi, pričom k financovaniu projektu prispela Výskumná a inovačná autorita (VAIA).
„Spoločným úsilím chceme vytvárať praktické riešenia, ktoré zjednodušia administratívne procesy a prispejú k lepšiemu fungovaniu služieb pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko,“ vyzdvihol šéf slovenskej diplomacie.
Rezervácia termínov do 1. novembra
V prvej etape budú môcť RegVIS využívať slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie ako registrovaní partneri. Prostredníctvom portálu budú môcť predkladať zoznamy svojich študentov a výskumných pracovníkov, pričom systém overí formálnu správnosť údajov a prípadné duplicity.
Po naplnení stanovenej kapacity alebo uplynutí lehoty sa registračné kolo uzavrie a systém vytvorí zoznam žiadateľov, ktorí si následne budú môcť zarezervovať termín na podanie žiadosti v príslušnom vízovom centre.
Ako informoval generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie ministerstva zahraničných vecí Igor Pokojný, v rámci prvej etapy spustenej od 1. októbra bude možná rezervácia termínov od 1. novembra. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa začne druhá etapa, ktorá systém rozšíri aj na zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.
Odborné školenie
„Naším cieľom je, aby bol proces od registrácie žiadateľa až po podanie vízovej žiadosti transparentnejší a administratívne efektívnejší. Postupným zavádzaním RegVIS chceme zároveň lepšie koordinovať kapacity vízových centier a zrýchliť tak celý proces,“ hovorí Pokojný.
Súčasťou príprav na spustenie RegVIS bolo aj odborné školenie, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra na ministerstve zahraničných vecí za účasti jeho zástupcov, predstaviteľov ministerstva školstva, vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Účastníci sa oboznámili s hlavnými funkcionalitami RegVIS, postupom registrácie a spôsobom podávania zoznamov žiadateľov.
Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo spúšťa nový registračný portál, má zefektívniť prístup k podávaniu žiadostí o národné víza © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR národné víza Vízum
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