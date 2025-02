Európa stráca právo na slobodu prejavu a zápasí s imigráciou, myslí si prezident Trump

15.2.2025 (SITA.sk) - Európa stráca právo na slobodu prejavu a zápasí s imigráciou . Myslí si to americký prezident Donald Trump Jeho vyjadrenia prišlo po tom, čo americký viceprezident JD Vance na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Nemecku spustil ničivý útok na európsku politiku.„Počul som jeho prejav. Hovoril o slobode prejavu. A myslím si, že je to pravda," povedal Trump novinárom. „V Európe sa stráca ich úžasné právo na slobodu prejavu, vidím to," konštatoval Trump.