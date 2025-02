Zelenskyj hľadal bezpečnostné záruky, k diskusii o mieri sa vyjadrili aj Scholz a Macron

Vance: Chceme dosiahnuť trvalý mier

Zelenskyj: Podporujeme podporu USA

Scholz: Nadiktovaný mier nepodporíme

15.2.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v diskusii s americkým viceprezidentom hľadal bezpečnostné záruky. Diskusia prichádza po oznámení Donalda Trumpa o možnom stretnutí s Vladimirom Putinom . Pre americkú NBC Zelenskyj povedal, že Ukrajina „bude mať nízku, nízku šancu prežiť bez podpory Spojených štátov“.Americký viceprezident James David Vance opísal rozhovory so Zelenským ako „dobré rozhovory“. „Chceme dosiahnuť trvalý mier. Nie mier, ktorý bude mať východná Európa len pár rokov," povedal Vance.Vance pred stretnutím v Mníchove povedal, že Spojené štáty sú pripravené tlačiť na Rusko a dodal, že Európa by mala byť pri tom. Zároveň však povedal Európe, aby posilnila vlastnú obranu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron si myslí, že jedine Ukrajinci sú tí, ktorí môžu viesť diskusie o mieri s Ruskom.„Pomôžeme im v tomto úsilí," napísal na sociálnej sieti Macron po telefonáte so Zelenským a dodal, že ak Trump skutočne presvedčí ruského prezidenta Vladimíra Putina , aby zastavil agresiu voči Ukrajine, je to skvelá správa.Ukrajina oznámila, že má nízku šancu prežiť ruskú inváziu bez vojenskej podpory zo strany Spojených štátov. „Poznáte ťažké situácie. Máte šancu, ale budeme mať nízku, nízku šancu prežiť bez podpory Spojených štátov," povedal Zelenskyj.Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že vojna medzi Ukrajinou a Ruskom sa skutočne skončí, len ak bude zabezpečená ukrajinská suverenita. „Mier bude len vtedy, ak bude zabezpečená suverenita Ukrajiny," povedal na konferencii. „Nadiktovaný mier preto nikdy nenájde našu podporu," konštatoval nemecký kancelár Scholz po prejave amerického viceprezidenta JD Vancea odmietol zahraničné zasahovanie do nemeckých volieb.Vance na mníchovskej mierovej konferencii všetkých vyzval na podporu pravicových strán v Nemecku. „Nebudeme akceptovať outsiderov zasahujúcich do našej demokracie, do našich volieb, do demokratického formovania názoru v prospech tejto strany," povedal Scholz.