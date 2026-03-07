|
07. marca 2026
Európa vlnou regulácií oslabuje firmy, Klub 500 volá po aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky
Európa si vlastnými rozhodnutiami systematicky oslabuje priemysel a konkurencieschopnosť. Každá ďalšia vlna regulácií zvyšuje náklady podnikov a znižuje investičnú atraktivitu kontinentu. Ak sa tento trend ...
7.3.2026 (SITA.sk) - Európa si vlastnými rozhodnutiami systematicky oslabuje priemysel a konkurencieschopnosť. Každá ďalšia vlna regulácií zvyšuje náklady podnikov a znižuje investičnú atraktivitu kontinentu. Ak sa tento trend nezastaví, výsledok môže byť menej investícií, menej výroby či menej pracovných miest. Upozornil na to Klub 500, podľa ktorého pokračujúca vlna regulácie bez paralelných prorastových opatrení predstavuje vážne riziko pre slovenskú aj európsku ekonomiku.
„Európska únia v mene ambicióznych cieľov prijíma regulácie, ktoré zásadne zvyšujú náklady podnikov, rozširujú administratívnu záťaž a oslabujú konkurencieschopnosť celého európskeho priemyslu. V čase, keď Spojené štáty či Ázia cielene podporujú vlastné hospodárstva, Európa si sama komplikuje vlastné podnikateľské prostredie. A tieto kroky najviac zasahujú priemyselné krajiny, akou je aj Slovensko,“ uviedol Klub 500.
Podľa vlastníkov veľkých firiem združených v Klube 500 lavína novej európskej legislatívy a jej mechanická implementácia do slovenského právneho poriadku majú zásadné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
„Klub 500 dlhodobo poukazuje na to, že štátu chýba systematická stratégia ochrany konkurencieschopnosti. Namiesto podpory priemyslu a investícií pribúdajú nové regulácie, ktoré zvyšujú náklady, rozširujú byrokraciu a znižujú investičnú atraktivitu krajiny. Na jednej strane absentujú účinné prorastové opatrenia a podpora konkurencieschopnosti. Na druhej strane pribúda legislatíva vyplývajúca z povinnej implementácie smerníc EÚ, ktorá opätovne zhoršuje podnikateľské prostredie, a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii,“ podotkli.
Príkladom je podľa nich nová smernica o energetickej hospodárnosti budov s povinnosťami, ktoré technicky nebude možné naplniť. Rovnako závažné vplyvy podľa Klubu 500 prináša aj transpozícia európskej smernice, ktorá v rámci cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 zavádza určovanie záväzných rozsahov environmentálnej výkonnosti podnikov. „Európa hovorí o konkurencieschopnosti, ale firmám prikladá na plecia ďalšie bremeno. Výsledkom nie je vyššia pridaná hodnota, ale vyššie náklady a viac byrokracie,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Klub 500 podľa svojich slov rešpektuje povinnosť krajiny transponovať európske smernice do národnej legislatívy, avšak pri ich prenose je podľa neho nevyhnutné zachovať primeranosť a vyhnúť sa nadmernému rozširovaniu povinnosti nad rámec požiadaviek EÚ.
„Takzvaný 'gold-plating' by v súčasnej ekonomickej situácii znamenal ďalšie zbytočné zvyšovanie nákladov a oslabovanie konkurencieschopnosti našej krajiny. Zároveň však treba jasne povedať, že samotná Európska únia nesmie prijímať regulácie odtrhnuté od ekonomickej reality a technických možností členských štátov. Ak Brusel bude pokračovať v nastavovaní povinností bez ohľadu na ich reálne vplyvy na priemysel a globálnu konkurenciu, oslabí tým nielen jednotlivé krajiny, ale aj celú európsku ekonomiku,“ doplnil Klub 500.
Vyzval preto vládu SR, aby „presunula pozornosť od pasívneho preberania regulácií k aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky“. Slovensko podľa Klubu 500 potrebuje okamžité a systematické opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti, ktoré prinesú stabilitu podnikateľskému prostrediu, podporia investície a zabezpečia rast príjmov ekonomiky aj verejných financií.
„Bez jasnej stratégie na posilnenie výkonu hospodárstva budeme svedkami ďalšieho útlmu priemyslu, odlivu kapitálu a oslabovania životnej úrovne. Vláda musí začať konať v prospech ekonomického rastu a konkurencieschopnosti skôr, než regulačné zaťaženie definitívne oslabí potenciál slovenskej ekonomiky. Ak sa kurz nezmení dnes, zajtra už nemusí byť čo zachraňovať,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Európa vlnou regulácií oslabuje firmy, Klub 500 volá po aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky © SITA Všetky práva vyhradené.
