|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tomáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. marca 2026
Zelenskyj vyhrážkami ukázal svoju pravú tvár, minister obrany Kaliňák hovorí o mafiánskych spôsoboch
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len ukázal svoju pravú tvár. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (
Zdieľať
7.3.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len ukázal svoju pravú tvár. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak reagoval na vyhrážky Zelenského smerom k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Zelenský v reakcii na Orbánove blokovanie pomoci 90 miliárd pre Ukrajinu uviedol, že dá jeho adresu vojakom, aby sa s ním porozprávali.
Slová ukrajinského prezidenta odsúdila vo svojom stanovisku aj Európska komisia, ktorá ich označila za neprijateľné. Kaliňák sa v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyjadril, že by Európska komisia mala v tejto veci konať a že slová nestačia.
„Tu sa ukázala pravá tvár Zelenského, toto je on. Toto sú tie mafiánske a gaunerské spôsoby, ktoré sprevádzajú novodobé vedenie Ukrajiny, ktoré sme my registrovali už v roku 2009 - klasické výpalnícke. Napriek tomu, že sme zachránili Ukrajinu v roku 2015 pred mrazom. Napriek tomu nám zastavili plyn a napriek tomu nám zastavili ropu. To je absolútne neakceptovateľné,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že tadiaľ cesta do EÚ nevedie.
Zdôraznil, že pokiaľ Zelenskyj nepustí ropu, tak sú pripravení prijať aj ďalšie opatrenia. „Zelenský hovorí, že do pár týždňov ropu pustí, tak uvidíme,“ doplnil minister. Európa by podľa neho mala však rázne vystúpiť, pretože takéto správanie je neakceptovateľné, keďže sa Ukrajine všetci skladajú na pomoc. „My nie sme súčasťou tej pôžičky a Robert Fico s Maďarskom sa z toho veľmi správne dostali preč,“ dodal Kaliňák s tým, že v skutočnosti ani nepôjde o pôžičku, ale o dar, keďže Ukrajina to nesplatí.
Minister je názoru, že správanie Zelenského je neakceptovateľné. Ak sa Ukrajina takto správa, nemôže byť podľa neho členom EÚ. „Musí dostať takú jasnú odpoveď, že sa to už nikdy nebude opakovať. Pretože aj Európa by mala pomyslieť na to, že Ukrajina nie je členským štátom EÚ, a jej základná povinnosť je chrániť svoje členské štáty,“ doplnil Kaliňák.
Súčasne podotkol, že Zelenskyj svojimi vyhrážkami nechcene podporil Orbána vo voľbách. Súčasne vyhlásil, že Ukrajina jednoznačne zasahuje do maďarských volieb. „Ukrajina, keď si myslí, že je niekto nepohodlný, tak sa ho snaží odstrániť. Čiže, keď najbližšie nejaký západný predstaviteľ bude mať iný názor ako Ukrajina, tak sa môžeme dočkať toho, že ho bude chcieť Ukrajina odstrániť,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyhrážkami ukázal svoju pravú tvár, minister obrany Kaliňák hovorí o mafiánskych spôsoboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Slová ukrajinského prezidenta odsúdila vo svojom stanovisku aj Európska komisia, ktorá ich označila za neprijateľné. Kaliňák sa v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyjadril, že by Európska komisia mala v tejto veci konať a že slová nestačia.
Mafiánske a gaunerské spôsoby
„Tu sa ukázala pravá tvár Zelenského, toto je on. Toto sú tie mafiánske a gaunerské spôsoby, ktoré sprevádzajú novodobé vedenie Ukrajiny, ktoré sme my registrovali už v roku 2009 - klasické výpalnícke. Napriek tomu, že sme zachránili Ukrajinu v roku 2015 pred mrazom. Napriek tomu nám zastavili plyn a napriek tomu nám zastavili ropu. To je absolútne neakceptovateľné,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že tadiaľ cesta do EÚ nevedie.
Zdôraznil, že pokiaľ Zelenskyj nepustí ropu, tak sú pripravení prijať aj ďalšie opatrenia. „Zelenský hovorí, že do pár týždňov ropu pustí, tak uvidíme,“ doplnil minister. Európa by podľa neho mala však rázne vystúpiť, pretože takéto správanie je neakceptovateľné, keďže sa Ukrajine všetci skladajú na pomoc. „My nie sme súčasťou tej pôžičky a Robert Fico s Maďarskom sa z toho veľmi správne dostali preč,“ dodal Kaliňák s tým, že v skutočnosti ani nepôjde o pôžičku, ale o dar, keďže Ukrajina to nesplatí.
Zasahovanie do maďarských volieb
Minister je názoru, že správanie Zelenského je neakceptovateľné. Ak sa Ukrajina takto správa, nemôže byť podľa neho členom EÚ. „Musí dostať takú jasnú odpoveď, že sa to už nikdy nebude opakovať. Pretože aj Európa by mala pomyslieť na to, že Ukrajina nie je členským štátom EÚ, a jej základná povinnosť je chrániť svoje členské štáty,“ doplnil Kaliňák.
Súčasne podotkol, že Zelenskyj svojimi vyhrážkami nechcene podporil Orbána vo voľbách. Súčasne vyhlásil, že Ukrajina jednoznačne zasahuje do maďarských volieb. „Ukrajina, keď si myslí, že je niekto nepohodlný, tak sa ho snaží odstrániť. Čiže, keď najbližšie nejaký západný predstaviteľ bude mať iný názor ako Ukrajina, tak sa môžeme dočkať toho, že ho bude chcieť Ukrajina odstrániť,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyhrážkami ukázal svoju pravú tvár, minister obrany Kaliňák hovorí o mafiánskych spôsoboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európa vlnou regulácií oslabuje firmy, Klub 500 volá po aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky
Európa vlnou regulácií oslabuje firmy, Klub 500 volá po aktívnej ochrane slovenskej ekonomiky
<< predchádzajúci článok
Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy
Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy