Európania minuli v roku 2017 asi 11,6 miliardy eur na nákupy marihuany

Brusel 26. novembra (TASR) - Európania minuli v roku 2017 najmenej 11,6 miliardy eur na nelegálne nákupy marihuany. To potvrdilo, že trh s kanabisom je najväčším trhom s drogami v Európskej únii (EÚ). Informovalo o tom v utorok európske protidrogové centrum - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Centrum vo svojej výročnej správe uviedlo, že celkový trh s narkotikami v EÚ dosiahol v roku 2017 hodnotu najmenej 30 miliárd eur. Na porovnanie, v roku 2013 to bolo 24 miliárd eur.Odhaduje sa, že globálny trh s nelegálnymi drogami má hodnotu medzi 426 až 652 miliárd USD (386,99 - 592,30 miliardy eur). Európske centrum zároveň upozornilo, že jeho odhady týkajúce sa trhu EÚ sú konzervatívne.Nelegálny predaj marihuany ako rastliny a jej živice sa v roku 2017 podieľali 39 % na trhu s drogami v EÚ, oproti 38 % v roku 2013, pričom príjmy zločineckých organizácií vysoko prevýšili legálne príjmy.Najväčší legálny trh s marihuanou na svete je v Kalifornii, kde tržby z jej predaja dosiahli minulý rok približne 2,5 miliardy USD.Správa EMCDDA okrem iného odhalila, že marihuana konzumovaná v EÚ pochádza čoraz častejšie z domácej produkcie. Živica sa dováža väčšinou z Maroka, zatiaľ čo Albánsko je hlavným vývozcom bylinného kanabisu. Správa tiež pripomína, že ceny sa zvyšujú.Kokaín je druhou najčastejšie konzumovanou nelegálnou drogou v EÚ, pričom jeho predaj vygeneroval v roku 2017 tržby minimálne 9 miliárd eur, zatiaľ čo predaj heroínu dosiahol hodnotu viac ako 7 miliárd eur.„Európsky drogový trh sa čoraz viac vyznačuje tým, že spotrebitelia majú prístup k širokej škále produktov vysokej čistoty a vysokej účinnosti,“ uvádza sa v správe.To odráža vysokú úroveň produkcie na celom svete aj v rámci EÚ, pričom sa odhaduje, že produkcia kokaínu v Južnej Amerike a výroba heroínu v Afganistane sú na historických maximách.Veľká väčšina príjmov z drog končí vo vreckách zločineckých skupín, ktoré z nich financujú násilie a korupciu. Časť výnosov smeruje aj k militantným organizáciám, uvádza sa v správe, podľa ktorej predaj narkotík je hlavným zdrojom príjmov pre Boko Haram, Islamský štát aj somálsky aš-Šabáb.Centrum tiež varovalo pred čoraz sofistikovanejšími metódami prania peňazí vrátane digitálnych mien.Bitcoin zostáva najobľúbenejšou virtuálnou menou zločincov, ale niektoré štáty EÚ odhalili nárast používanie mien, ktoré zaručujú väčšiu anonymitu, ako sú monero a zcash.EMCDDA tiež znova poukázalo na to, aké riziká spojené s praním špinavých peňazí predstavujú bankovky vysokej nominálnej hodnoty, najmä bankovky v hodnote 200 a 500 eur, ktoré sa používajú pri pašovaní špinavých peňazí.Európska centrálna banka práve pre obavy z trestnej činnosti už nové bankovky v hodnote 500 eur nevydáva. Ale stále zostávajú zákonným platidlom, pretože krajiny, ktoré majú rady hotovosť, ako je Nemecko, ich nechcú zakázať.(1 EUR = 1,1008 USD)