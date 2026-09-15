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15. septembra 2026
Európania naliali 440 miliárd eur do amerických technologických firiem. Zisky z boomu AI im môžu uniknúť, varuje Lagardeová
Tagy: Umelá inteligencia
Šéfka ECB upozorňuje, že Európa môže financovať technologickú revolúciu, ktorej hlavné firmy a infraštruktúra vznikajú inde. Závislosť od zahraničnej umelej inteligencie podľa nej prináša aj bezpečnostné ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Šéfka ECB upozorňuje, že Európa môže financovať technologickú revolúciu, ktorej hlavné firmy a infraštruktúra vznikajú inde. Závislosť od zahraničnej umelej inteligencie podľa nej prináša aj bezpečnostné riziko.
Európa riskuje, že zaplatí za rozmach umelej inteligencie v Spojených štátoch bez toho, aby sa primerane podieľala na jeho výnosoch. V pondelok pred tým varovala prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová, podľa ktorej európske domácnosti vlastnia akcie amerických technologických spoločností, ako sú Nvidia či Alphabet, v hodnote približne 440 miliárd eur.
„Európski sporitelia opäť financujú transformačnú technológiu tejto éry,“ povedala Lagardeová vo Viedni. Problém podľa nej spočíva v tom, že zatiaľ čo európsky kapitál smeruje do technologického boomu, samotné spoločnosti a infraštruktúra vznikajú prevažne mimo Európy.
Rozdiel ilustrovala počtom významných modelov umelej inteligencie vytvorených v jednotlivých krajinách. „Spoločnosti vznikajú inde,“ povedala. „Minulý rok Spojené štáty vytvorili 59 významných modelov AI a Čína 35. Francúzsko a Spojené kráľovstvo vytvorili po jednom.“
Lagardeová pritom nemá výhrady voči dovozu zahraničných technológií ako takému. Umelú inteligenciu však považuje za osobitný prípad pre jej budúce využitie prakticky v celej ekonomike a potrebu poskytovať týmto systémom aj komerčne citlivé údaje.
„O niekoľko rokov bude kontrolovať tovar na hraniciach, rozhodovať, ktoré daňové priznania budú podrobené kontrole, vypravovať vlaky, dohliadať na pacientov na oddeleniach a zúčtovávať platby v bankách,“ povedala.
Prípadné odobratie prístupu k týmto technológiám alebo zmena podmienok ich používania by potom podľa šéfky ECB zasiahli množstvo oblastí európskeho hospodárstva naraz. „Takúto páku nad Európou ešte nikdy nemal žiadny obchodný partner,“ varovala Lagardeová.
Európa tak podľa nej čelí dvojitému riziku. Jej obyvatelia svojimi peniazmi pomáhajú financovať rozvoj amerických technologických spoločností, zatiaľ čo vlastná európska infraštruktúra zaostáva. Súčasne môže rásť závislosť európskych ekonomík a verejných služieb od technológií kontrolovaných zahraničnými spoločnosťami.
Varovanie prichádza v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie a rastúcich investícií do potrebnej výpočtovej a energetickej infraštruktúry. Lagardeovej slová poukazujú na otázku, či Európa dokáže popri financovaní globálneho technologického boomu vytvoriť aj vlastné firmy, modely a kapacity, ktoré jej umožnia podieľať sa na jeho ekonomických výnosoch.
Zdroj: SITA.sk - Európania naliali 440 miliárd eur do amerických technologických firiem. Zisky z boomu AI im môžu uniknúť, varuje Lagardeová © SITA Všetky práva vyhradené.
Európa riskuje, že zaplatí za rozmach umelej inteligencie v Spojených štátoch bez toho, aby sa primerane podieľala na jeho výnosoch. V pondelok pred tým varovala prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová, podľa ktorej európske domácnosti vlastnia akcie amerických technologických spoločností, ako sú Nvidia či Alphabet, v hodnote približne 440 miliárd eur.
„Európski sporitelia opäť financujú transformačnú technológiu tejto éry,“ povedala Lagardeová vo Viedni. Problém podľa nej spočíva v tom, že zatiaľ čo európsky kapitál smeruje do technologického boomu, samotné spoločnosti a infraštruktúra vznikajú prevažne mimo Európy.
Rozdiel ilustrovala počtom významných modelov umelej inteligencie vytvorených v jednotlivých krajinách. „Spoločnosti vznikajú inde,“ povedala. „Minulý rok Spojené štáty vytvorili 59 významných modelov AI a Čína 35. Francúzsko a Spojené kráľovstvo vytvorili po jednom.“
Lagardeová pritom nemá výhrady voči dovozu zahraničných technológií ako takému. Umelú inteligenciu však považuje za osobitný prípad pre jej budúce využitie prakticky v celej ekonomike a potrebu poskytovať týmto systémom aj komerčne citlivé údaje.
„O niekoľko rokov bude kontrolovať tovar na hraniciach, rozhodovať, ktoré daňové priznania budú podrobené kontrole, vypravovať vlaky, dohliadať na pacientov na oddeleniach a zúčtovávať platby v bankách,“ povedala.
Prípadné odobratie prístupu k týmto technológiám alebo zmena podmienok ich používania by potom podľa šéfky ECB zasiahli množstvo oblastí európskeho hospodárstva naraz. „Takúto páku nad Európou ešte nikdy nemal žiadny obchodný partner,“ varovala Lagardeová.
Európa tak podľa nej čelí dvojitému riziku. Jej obyvatelia svojimi peniazmi pomáhajú financovať rozvoj amerických technologických spoločností, zatiaľ čo vlastná európska infraštruktúra zaostáva. Súčasne môže rásť závislosť európskych ekonomík a verejných služieb od technológií kontrolovaných zahraničnými spoločnosťami.
Varovanie prichádza v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie a rastúcich investícií do potrebnej výpočtovej a energetickej infraštruktúry. Lagardeovej slová poukazujú na otázku, či Európa dokáže popri financovaní globálneho technologického boomu vytvoriť aj vlastné firmy, modely a kapacity, ktoré jej umožnia podieľať sa na jeho ekonomických výnosoch.
Zdroj: SITA.sk - Európania naliali 440 miliárd eur do amerických technologických firiem. Zisky z boomu AI im môžu uniknúť, varuje Lagardeová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Umelá inteligencia
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