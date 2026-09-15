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15. septembra 2026

SNS navrhuje, aby starostami a županmi mohli byť len občania Slovenska, cudzincom chce ponechať ostatné samosprávne práva


Tagy: Cudzinci Komunálne voľby Návrh zákona Občania SR Poslanci starosta obce Trvalý pobyt Ústavný zákon Volebné právo

Ústavný návrh by cudzincom s trvalým pobytom zachoval právo voliť a kandidovať za poslancov samospráv. Obmedzenie voliteľnosti na posty starostov a predsedov krajov by sa mohlo uplatňovať od januára 2027.



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referendum2 15.9.2026 (SITA.sk) - Ústavný návrh by cudzincom s trvalým pobytom zachoval právo voliť a kandidovať za poslancov samospráv. Obmedzenie voliteľnosti na posty starostov a predsedov krajov by sa mohlo uplatňovať od januára 2027.


Národniari navrhujú, aby mohli byť za starostov a županov volení len občania SR. Vyplýva to z návrhu ústavného zákona, ktorý do Národnej rady SR predložili poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) Karol Farkašovský, Roman Michelko a Dagmar Kramplová.

Cieľom je vytvoriť ústavný základ na vyhradenie funkcie starostu obce a predsedu samosprávneho kraja občanom Slovenskej republiky. Návrh poukazuje, že v súčasnosti platná časť ústavy priznáva cudzincom, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov.

Ponechanie aktívneho volebného práva


„Starosta a predseda samosprávneho kraja sú podľa ústavy priamo volenými orgánmi územnej samosprávy. Podmienku štátneho občianstva preto nemôže bez zmeny ústavy ustanoviť obyčajný zákon,” uvádza materiál. Cudzincom s trvalým pobytom ponecháva aktívne volebné právo v doterajšom rozsahu a zachováva aj ich právo byť volení za poslancov obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev samosprávnych krajov, no vypúšťa voliteľnosť do dvoch priamo volených jednoosobových výkonných orgánov.

„Starosta aj predseda samosprávneho kraja zastupujú územný samosprávny celok navonok, sú jeho štatutárnym orgánom a vykonávajú pôsobnosť zverenú zákonom. Trvajúci štátoobčiansky zväzok predstavuje vo vzťahu k týmto funkciám vecné a primerané kritérium,” argumentujú predkladatelia dodávajúc, že podmienky pre funkcie zástupcov starostov, námestníkov primátorov a podpredsedov samosprávnych krajov upraví súbežne predkladaná zákonná úprava. Ide o funkcie, ktoré nie sú samostatnými volenými mandátmi, ale sú odvodené od mandátu poslanca a od následného poverenia alebo voľby.

Európska smernica


Predkladatelia návrhu tiež poukazujú na európsku smernicu, ktorá výslovne umožňuje členskému štátu vyhradiť vlastným štátnym príslušníkom funkciu predsedu výkonného orgánu základnej jednotky miestnej samosprávy, funkciu jeho zástupcu a dočasný výkon týchto funkcií. Zdôraznili, že návrh neprekročí rozsah výnimky, ktorú pripúšťa právo Európskej únie.

„Návrh ústavného zákona a súvisiaca vykonávacia novela tvoria jeden normatívny celok a nadobúdajú účinnosť 1. januára 2027. Zákonná podmienka štátneho občianstva sa preto začne uplatňovať súčasne so vznikom jej ústavného základu,” uvádza sa v materiáli.


Zdroj: SITA.sk - SNS navrhuje, aby starostami a županmi mohli byť len občania Slovenska, cudzincom chce ponechať ostatné samosprávne práva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinci Komunálne voľby Návrh zákona Občania SR Poslanci starosta obce Trvalý pobyt Ústavný zákon Volebné právo
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