Európania pijúci svätenú vodu sa nakazili cholerou

Občania Spojeného kráľovstva a Nemecka, ktorí pili svätenú vodu zo studne v pútnickom mieste Bermel Giorgis v Etiópii, sa nakazili cholerou. 24hod.sk informuje na základe správ televízie NDTV a vedeckého žurnálu Eurosurveillance.





Sedem prípadov nákazy cholerou zachytili úrady verejného zdravotníctva v Nemecku a Spojenom kráľovstve od januára do konca februára 2025. Vyšetrovanie u troch nakazených osôb zistilo pozitívnu cestovateľskú anamnézu, všetci traja nakazení navštívili pútnické miesto Bermel Giorgis. Ďalšie štyri osoby sa nakazili v Európe pitím svätenej vody pochádzajúcej zo studne z tohto pútnického miesta.Inštitút Roberta Kocha (RKI) v Berlíne a Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v Londýne zistili u nakazených osôb prítomnosť baktérie kmeňa Vibrio cholerae O1. Tento kmeň baktérie rezistentnej proti viacerým liečivám bol spojený s nedávnymi ohniskami nákazy, ktoré sa objavili v strednej Afrike i na Blízkom východe.„Tri osoby (v Británii) boli hospitalizované s príznakmi vodnatej hnačky, vracaním a dehydratácie, jedna osoba potrebovala intenzívnu starostlivosť s dopĺňaním tekutín,“ uvádza žurnál Eurosurveillance, všetky štyri osoby sa úplne zotavili.Etiópia čelí vážnym problémom so zaisťovaním bezpečnej a čistej vody pre svoje obyvateľstvo, nemá ho takmer polovica zo 122 miliónovej populácie krajiny. Mnohí Etiópčania a medzinárodní pútnici však napriek tomu naďalej pijú svätenú vodu z pútnických miest ako Bermel Giorgis, pretože sa jej pripisujú liečivé účinky.Epidémia cholery naposledy v Etiópii vypukla v roku 2022. Ochorelo takmer 60.000 ľudí, 726 ľudí ochoreniu podľahlo, uvádza Oxfordská univerzita.Zdrojom cholery sú zvyčajne kontaminované potraviny alebo zdroje vody, informuje NDTV. Ochorenie sa šíri v obytných oblastiach bez prístupu k riadnej kanalizácii a rozvodom čistej pitnej vody. Príznaky ochorenia ako vodnatá hnačka, horúčka, kŕčovité bolesti brucha, nevoľnosť a zvracanie sa môžu prejaviť od 12 hodín do piatich dní. Ochorenie vyvoláva dehydratáciu, v dôsledku ktorej môže nastať zlyhanie cirkulácie v tele a smrť. U oslabených jedincov a detí môže smrť nastať už do niekoľkých hodín.